На початку сезону не обійтися без внесення азотних добрив. Вони пришвидшують ріст рослин, збільшують масу листя та густоту посівів, посилюють опірність захворюванням, підвищують врожайність, покращують лежкість і транспортабельність плодів, декоративність, продовжують цвітіння.

Аміачна селітра — одне з найпопулярніших азотних добрив, яке використовують на початку сезону. Воно містить 34–35 відсотків азоту. Випускається в сухому (гранульованому) вигляді. Має сильну гігроскопічність і злежуваність. Вибухонебезпечне. Вносять у гранулах, прикопуючи, або в розчиненому вигляді.

Добриво універсальне, але його з обережністю вносять під огірки, кабачки, патисони та гарбузи, оскільки сприяє накопиченню в цих культурах нітратів.

Аміачна селітра водорозчинна, з нею швидко готують робочі розчини. При поливі розчинами важливо уникати контакту зі стеблами та листям.

Дещо підкислює ґрунт, тому найбільший ефект — при використанні з крейдою або вапняком. Для нейтралізації 100 кг добрива додають 60–70 кг вапна. Чудово змішується з усіма видами мінеральних добрив (калієва та натрієва селітри, хлористий калій, суперфосфат тощо). Не можна змішувати з торфом, соломою, тирсою, тобто мульчею.

Норма внесення залежить від якості ґрунту: від 10 до 50 г на кв.м насаджень або 10 л води для поливу. Зазвичай вносять близько 20–30 г/кв.м. При посадці в лунку додають до 3–4 г, перемішуючи з поживною сумішшю або звичайним ґрунтом.

Селітра є леткою речовиною, тому упаковку з добривом щільно закривають і зберігають у темному сухому приміщенні при температурі не вище 25 градусів. Місце зберігання повинно розміщуватись подалі від джерел вогню.

Найефективніша аміачна селітра напровесні, зокрема при підготовці до посівів і висадки.

Мінімальний інтервал для повторного внесення добрива — 3 тижні. Не слід удобрювати ґрунт після середини літа — азот стимулює зростання зеленої маси, а тієї пори це зашкодить урожаю.

Іван СИМАКОВ.