Як можна отримати компенсацію на придбання житла, хто має на це право, куди звертатися, які документи слід підготувати — ці питання цікавлять багатьох наших захисників, тож у Мінветеранів детально про це розповідають.

ХТО МАЄ ПРАВО:

особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи (АТО/ООС/заходи оборони, участь у бойових діях на території інших держав);

ВПО, які є УБД або особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи (АТО/ООС до 1 червня 2018 року), рік перебування в базі даних ВПО до 24.02.2022;

члени сім’ї особи, яка загинула (зникла безвісти), померла внаслідок АТО/ООС/заходів оборони, участі в бойових діях на території інших держав.

НЕОБХІДНІ КРОКИ

1.Стати на квартирний облік.

Документи:

довідка про зареєстроване (задеклароване) місце проживання на заявника та кожного члена сім’ї або довідка ВПО;

копія посвідчення УБД/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім’ї загиблого;

довідка про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи;

копії паспорта чи свідоцтва про народження та ідентифікаційного податкового номера всіх членів сім’ї.

2. Подати документи до ЦНАП або органу соцзахисту за місцем перебування на квартобліку.

Документи:

заява на призначення грошової компенсації;

копія паспорта заявника;

копія посвідчення учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім’ї загиблого захисника/захисниці;

копія довідки про безпосередню участь особи в бойових діях;

письмова згода в довільній формі кожного повнолітнього члена сім’ї;

копії документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником і членами його сім’ї;

копія рішення про взяття на квартирний облік на себе та кожного члена сім’ї;

довідка про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на житло;

довідка ВПО з 2014 по 24.02.2022.

3. Отримати рішення комісії про призначення грошової компенсації.

4. Відкрити спецрахунок у державному банку «Ощадбанк».

5. Подати копію договору з банком до місцевого органу соцзахисту.

6. Дочекатися надходження коштів.

7. Придбати житло впродовж року (6 місяців після припинення воєнного стану).

ЯК ПРИДБАТИ ЖИТЛО ЗА ОТРИМАНІ КОШТИ