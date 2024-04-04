Як можна отримати компенсацію на придбання житла, хто має на це право, куди звертатися, які документи слід підготувати — ці питання цікавлять багатьох наших захисників, тож у Мінветеранів детально про це розповідають.
ХТО МАЄ ПРАВО:
- особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи (АТО/ООС/заходи оборони, участь у бойових діях на території інших держав);
- ВПО, які є УБД або особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи (АТО/ООС до 1 червня 2018 року), рік перебування в базі даних ВПО до 24.02.2022;
- члени сім’ї особи, яка загинула (зникла безвісти), померла внаслідок АТО/ООС/заходів оборони, участі в бойових діях на території інших держав.
НЕОБХІДНІ КРОКИ
1.Стати на квартирний облік.
Документи:
- довідка про зареєстроване (задеклароване) місце проживання на заявника та кожного члена сім’ї або довідка ВПО;
- копія посвідчення УБД/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім’ї загиблого;
- довідка про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи;
- копії паспорта чи свідоцтва про народження та ідентифікаційного податкового номера всіх членів сім’ї.
2. Подати документи до ЦНАП або органу соцзахисту за місцем перебування на квартобліку.
Документи:
- заява на призначення грошової компенсації;
- копія паспорта заявника;
- копія посвідчення учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім’ї загиблого захисника/захисниці;
- копія довідки про безпосередню участь особи в бойових діях;
- письмова згода в довільній формі кожного повнолітнього члена сім’ї;
- копії документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником і членами його сім’ї;
- копія рішення про взяття на квартирний облік на себе та кожного члена сім’ї;
- довідка про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на житло;
- довідка ВПО з 2014 по 24.02.2022.
3. Отримати рішення комісії про призначення грошової компенсації.
4. Відкрити спецрахунок у державному банку «Ощадбанк».
5. Подати копію договору з банком до місцевого органу соцзахисту.
6. Дочекатися надходження коштів.
7. Придбати житло впродовж року (6 місяців після припинення воєнного стану).
ЯК ПРИДБАТИ ЖИТЛО ЗА ОТРИМАНІ КОШТИ
- Обрати житло.
- Укласти договір про купівлю–продаж із продавцем.
- Надати копію договору до органу соцзахисту.
- Отримати письмову згоду органу соцзахисту на перерахування коштів продавцю.
- Подати згоду та відповідну заяву до «Ощадбанку».
- Оформити право власності на житло впродовж 30 днів.
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