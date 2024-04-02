Моя 70-річна мама захворіла на хворобу Паркінсона, недуга прогресує. Знаю про існування програми «Доступні ліки», а от чи передбачені вони саме для таких хворих і як їх можна виписати?

Аліна МАКАРОВА.

Ліки, які зменшують симптоми хвороби Паркінсона включені в програму реімбурсації «Доступні ліки». Це означає, що українці можуть отримати їх безоплатно або з частковою доплатою, інформують у НСЗУ. І нагадують, що хвороба Паркінсона — це захворювання нервової системи, яке призводить до порушення контролю над рухами в результаті руйнування клітин, що виробляють нейромедіатор дофамін. Серед основних симптомів — тремор і сповільненість рухів. Також захворювання може спричиняти проблеми зі сном і пам’яттю.

Усього в програмі «Доступні ліки» передбачено 6 торговельних назв препаратів при хворобі Паркінсона. Міжнародні непатентовані назви — Біпериден (Biperiden) та Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa).

Що потрібно, аби почати отримувати ліки безоплатно чи з частковою доплатою

Звернутися до невролога для встановлення діагнозу.

Після цього лікар складе індивідуальний план лікування та внесе його в Електронну систему охорони здоров’я. На основі плану лікування невролог випише перший рецепт. Наступні рецепти зможуть виписувати також лікарі первинної медичної допомоги: сімейний лікар, терапевт або педіатр.

На окупованих територіях і в зоні бойових дій лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт — він так само дійсний в аптеці.

Із рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова — наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою «Доступні ліки».

Пам’ятайте: термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.

Покажіть рецепт працівнику аптеки. Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна: