Бувають випадки, коли пенсіонерам для підтвердження їхніх статків при вирішенні окремих фінансових питань може знадобитися «Довідка про доходи пенсіонера», отримати яку можна, зокрема, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, зробивши для цього кілька кроків, пояснюють у ПФУ.

Крок 1. На вебпорталі ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua) у правому верхньому кутку екрана натисніть кнопку «Вхід» і авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Крок 2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Запит на отримання електронних документів».

Крок 3. У вікні, що відкриється, виберіть зі списку той вид довідки, який вам потрібен: «Довідка про доходи пенсіонера».

Крок 4. Заповніть усі обов’язкові поля форми, зазначте період, за який потрібно сформувати довідку, надайте дозвіл на передачу та обробку своїх персональних даних і натисніть кнопку «Відправити до ПФУ».

Крок 5. Після того, як запит на отримання довідки надіслано, на екрані з’явиться відповідне повідомлення.

Крок 6. Із результатами опрацювання заяви можна ознайомитися в розділі «Мої звернення» (на панелі зліва).