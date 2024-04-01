Подивившись на страву, багато хто не відразу зрозуміє, що тут немає ані яєчні, ані картоплі-фрі. Хоч на вигляд — ну точно оката яєчня з картопляним гарніром. Насправді ця страва солодка, підійде для сніданку або як десерт. Якщо хочете здивувати дитину, яка відмовляється їсти корисну їжу, тоді цей рецепт саме для вас — у такій подачі яблуко, персик і солодкий сир у тарілці вже точно не залишаться!

100 г кисломолочного сиру

3–4 столові ложки густої сметани

консервований персик

2 столові ложки цукрової пудри

1 чайна ложка ванільного цукру

яблуко

Сир, цукор, ваніль і сметану збити блендером на ніжну масу. Викласти на тарілку. По центру зрізом донизу викласти половинку персика без кісточки. Яблуко почистити від насіння та шкірочки, нарізати брусочками. Викласти поруч із сиром. Подавати одразу.