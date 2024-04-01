Якщо ви вранці відчуваєте себе «дерев’яним» через скутість у суглобах рук, ніг або хребта й вам потрібно мінімум пів години, щоб «розходитися», не варто виключати остеоартрит — найпоширеніше захворювання суглобів. «Порадниця» з’ясувала, кому воно загрожує та чому виникає, а головне — як його лікувати.

Жінки хворіють частіше за чоловіків

— Остеоартрит — це хронічне дегенеративне захворювання суглобів, при якому уражуються суглобові хрящі та тканини, що їх оточують, — розповідає лікар-ревматолог вищої категорії Наталія ГЕРАСИМЕНКО. — При цій патології спостерігаються біль, набряклість і тугорухливість суглобів, що суттєво обмежує свободу рухів. Згодом кістки руйнуються й можуть формуватися кісткові шпори (остеофіти). Найчастіше від проявів хвороби страждають коліна, кисті та кульшові суглоби.

Ризик розвитку остеоартритру суттєво підвищується з віком (за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, більше 70 відсотків пацієнтів із цим захворюванням — люди віком старше 55 років), причому жінки хворіють частіше за чоловіків.

Остеоартрит буває первинним (причина розвитку залишається нез’ясованою) та вторинним (стає наслідком іншого захворювання чи травми), також виділяють гостру та хронічну форми патології.

Фактори ризику

За словами лікарки, остеоартрит зазвичай розвивається внаслідок поєднання внутрішніх і зовнішніх факторів, таких як генетична схильність, травми, вроджені вади розвитку суглобів, хронічні осередки інфекції в організмі, порушення обміну речовин, наявність ревматоїдного артриту чи подагри. Підвищеним фактором ризику вважають і надмірну масу тіла, що сприяє як виникненню остеоартриту (особливо колінного та кульшового суглоба), так і швидкому прогресу захворювання — у зв’язку з метаболічними порушеннями, системним запаленням і додатковим навантаженням на суглоби.

Відіграють роль і часті переохолодження, спортивні чи професійні ризики, за яких відбувається постійне навантаження на певні суглоби: зокрема, остеоартрит часто діагностують у футболістів, металургів, фермерів, шахтарів, вантажників.

Тривожні симптоми

Симптоми остеоартриту залежать від того, який суглоб уражений і наскільки сильно. Але до характерних проявів захворювання належать:

періодичний або постійний біль у суглобі, що посилюється при фізичному навантаженні;

скутість суглоба вранці або після періоду спокою, яка минає приблизно протягом 30 хв.;

обмеження рухливості;

періодична припухлість у ділянці запалення;

хрускіт, тріск або скрип при русі;

збільшення або зміна зовнішнього вигляду суглоба;

згодом відбувається ослаблення зв’язкового апарату та м’язів, розвивається деформація суглобів, виникають кісткові розростання.

Зазвичай симптоми остеоартриту проявляються не різко, а наростають поступово, тому важливо не пропустити перші «дзвіночки» хвороби та якомога раніше звернутися до лікаря.

Діагностика та лікування

— Лікуванням остеоартриту займається ревматолог чи ортопед-травматолог, — каже Наталія Герасименко. — Діагноз ставлять на підставі опитування та огляду пацієнта, результатів інструментальних досліджень. Найбільш інформативними методами є рентгенографія, МРТ, КТ і УЗД ураженого суглоба. Для виявлення запального процесу проводять аналізи крові (ревмопроби). За наявності показань може бути проведена артроскопія — огляд внутрішньої частини суглоба за допомогою артроскопа, введеного через мікророзріз, і пункція суглоба — забір синовіальної рідини.

Оскільки остеоартрит — це хронічне захворювання, яке неможливо повністю вилікувати, його терапія спрямована на зменшення болю та інших симптомів, що турбують пацієнта, а також на уповільнення руйнування хряща та підтримку функції суглоба. До комплексу заходів при цьому входить:

медикаментозне лікування: застосування нестероїдних протизапальних препаратів у вигляді таблеток, мазей та гелів, прийом хондропротекторів і міорелаксантів, іноді — ін’єкції глюкокортикостероїдів;

лікувальна фізкультура: комплекс вправ має бути розроблений фахівцем для пацієнта індивідуально;

фізіопроцедури: магніто- та лазеротерапія, ультрафонофорез, лікування ультразвуком, електростимуляція, масаж;

зміна способу життя: зниження ваги, дотримання правильного харчування та режиму рухової активності, відмова від шкідливих звичок.

При тяжких стадіях хвороби, коли консервативне лікування не допомагає, пацієнту може бути рекомендована операція з ендопротезування суглоба.

Профілактика

Щоб знизити ризик розвитку остеоартриту, важливо уникати переохолоджень, стежити за вагою, повноцінно харчуватися, доліковувати наслідки травм та інфекцій, спати на достатньо жорсткому матраці, носити зручне (спортивне або ортопедичне) взуття, освоїти та регулярно виконувати комплекс вправ на розтяжку, зміцнення м’язів і покращення постави. Також для профілактики остеоартриту або уповільнення його розвитку рекомендовані заняття аквааеробікою та плаванням, оскільки вода знижує навантаження на суглоби.

Ірина КАДЧЕНКО.