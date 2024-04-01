Війна на багато речей змушує дивитись простіше, як то кажуть, багато чого людям пробачаєш, адже онде яка біда в країні. А нам біду роблять ще й молоді сусіди зверху, які час від часу затоплюють нашу квартиру. Після першого невеличкого «потопу» ми «змовчали», коли це сталося вдруге, повідомили сусідів, які тільки розвели руками. От думаємо: а що робити, коли це знову станеться, якими мають бути наші дії? Ми з чоловіком пенсіонери, ані сил, ані грошей на ремонт не маємо.

Марина Володимирівна. Рівненська обл.

Про те, як у такому випадку можете захистити свої права та компенсувати заподіяну шкоду, розповідають у Держпродспоживслужбі.

Найперше, для фіксації факту заподіяної шкоди потрібно скласти Акт про залиття квартири, і для цього необхідно викликати представників управляючої компанії.

Важливо! Відповідно до Правил утримання жилих будинків і прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 р. №76, у зазначеному Акті повинно бути відображено:

дата складання акта (число, місяць, рік);

прізвища, ініціали та посади членів комісії;

прізвище, ім’я, по батькові власника (наймача, орендаря) квартири, що зазнала шкоди;

адреса квартири, поверх, форма власності;

характер залиття та його причини (наприклад, саме втручання мешканців окремої квартири в роботу системи, незадовільне технічне обслуговування систем, передчасний вихід з ладу радіаторів опалення, трубопроводів, вентилів, гнучких підводок тощо);

завдана матеріальна шкода (обсяги необхідного ремонту приміщень квартири, перелік пошкоджених внаслідок залиття речей та їх орієнтована вартість);

висновок комісії щодо встановлення вини особи, яка вчинила залиття.

Акт про залиття і розмір збитків мають підтвердити й свідки інших квартир, які також розписуються в акті. Важливо зробити фото і відео всіх пошкоджень у квартирі та записати повні дані (ПІБ, адресу та контактні телефони) свідків.

У разі відмови управляючою компанією скласти Акт про залиття квартири маєте право звернутись за захистом своїх прав до територіального органу Держпродспоживслужби у вашому регіоні.