Державна служба зайнятості підготувала добірку корисних посилань для учасників бойових дій та осіб із інвалідністю внаслідок війни, якими вони можуть скористатися для своєї зручності.
- Грант на створення або розвиток власної справи: https://is.gd/jxqZ7j
- Ваучер на навчання: https://voucher.dcz.gov.ua/
- Безкоштовне навчання новій професії/освітній програмі в закладах освіти служби зайнятості: https://edveteran.dcz.gov.ua/
- Підтвердження неформального навчання: https://is.gd/BggdGQ
- Компенсація витрат роботодавцям за працевлаштування ветеранів:
- https://is.gd/py6dgg
- Контакти центрів зайнятості: https://is.gd/5OBw38
- Відомості з реєстру ветеранів війни: https://curly.click/r/97ab
- Послуги ветеранам у «Дії»: https://guide.diia.gov.ua/thematic-area/veteranam-viiny
- Видача направлення для отримання послуг із соціальної та професійної адаптації: https://curly.click/r/f2aa
- Платформа е-ветеран: https://eveteran.gov.ua/
- Психологічна підтримка: https://marta.mva.gov.ua/
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