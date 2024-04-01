Державна служба зайнятості підготувала добірку корисних посилань для учасників бойових дій та осіб із інвалідністю внаслідок війни, якими вони можуть скористатися для своєї зручності.

Грант на створення або розвиток власної справи: https://is.gd/jxqZ7j

Ваучер на навчання: https://voucher.dcz.gov.ua/

Безкоштовне навчання новій професії/освітній програмі в закладах освіти служби зайнятості: https://edveteran.dcz.gov.ua/

Підтвердження неформального навчання: https://is.gd/BggdGQ

Компенсація витрат роботодавцям за працевлаштування ветеранів:

https://is.gd/py6dgg

Контакти центрів зайнятості: https://is.gd/5OBw38

Відомості з реєстру ветеранів війни: https://curly.click/r/97ab

Послуги ветеранам у «Дії»: https://guide.diia.gov.ua/thematic-area/veteranam-viiny

Видача направлення для отримання послуг із соціальної та професійної адаптації: https://curly.click/r/f2aa

Платформа е-ветеран: https://eveteran.gov.ua/

Психологічна підтримка: https://marta.mva.gov.ua/