Пісні, соковиті, дієтичні котлети!

1 склянка сухого нуту (200 г)

60–100 мл відвару нуту

1 середня цибулина

1 середня морквина

3 зубчики часнику

20 г панірувальних сухарів (у фарш)

1 чайна ложка солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

0,5 чайної ложки мускатного горіха

олія

панірувальні сухарі

В олії обсмажити до золотавості нарізану дрібними кубиками цибулину. Додати дрібно натерту морквину, смажити до м’якості. Вичавити часник, перемішати, потримати 2 хв. та зняти з вогню.

Нут залити великою кількістю води, залишити на ніч. Відварити до м’якості (близько 50–60 хв.). Відвар злити окремо в миску, він ще знадобиться. Охолоджений нут прокрутити двічі на м’ясорубці. Додати до нутової маси панірувальні сухарі, засмажку, посолити, поперчити, всипати мускатний горіх. Якщо маса дуже суха, додати трохи рідини, щоб було легше формувати котлети. Скуштувати на смак. Фарш має добре тримати форму. Зліпити котлети. Обкачати в сухарях. Смажити до рум’яної скоринки (близько 3 хв. з обох боків). Ретельно просмажувати не треба, адже фарш уже готовий, а просто дати добре зарум’янитися.