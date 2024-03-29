ОГЛЯДАЙТЕ, ГОТУЙТЕ ГРЯДКИ

На часі оглянути грядки, перевірити, як просохла і чи прогрілася земля. Для цього викопайте ямку завглибшки до 10 см і зачерпніть жменю ґрунту. Якщо вологи немає, земля готова до нового сезону.

Ґрунт насамперед потрібно обробити від хвороб і шкідників. Для цього можна застосовувати фунгіциди та інсектициди, а також біопрепарати. Ще привести його в норму допоможуть сидерати, які потім можна скосити та використати як мульчу чи добрива.

Основне завдання сидератів — відновлення складу ґрунту, збагачення його азотом і органікою. Найчастіше сидератами є бобові та злакові культури, а також їх суміші з іншими рослинами. Але далеко не всі з них можна посіяти в непрогрітий ґрунт.

Внесіть на грядки добрива. Наприклад, закладіть у ґрунт перепрілий гній або компост за 3–4 тижні до посадки овочів із розрахунку відро на кв.м. Мінеральні підживлення найкраще вносити безпосередньо перед посадкою. Але якщо немає органіки, можна зробити це й раніше.

Якщо ґрунт закислений, проведіть вапнування. На кв.м внесіть 200–500 г вапна і добре підпушіть ґрунт на глибину до 6 см.

Готуйте розсаду до висадження. Регулярно розпушуйте ґрунт у ємностях і стежте за поливом. Щоб пересадка пройшла успішно, обов’язково загартуйте рослини. Для цього поступово привчайте їх до свіжого повітря: у теплі дні виносьте надвір, але притіняйте від сонця.

Готуйте теплицю до посадок. Продезінфікуйте стіни та каркас споруди, знезаразьте ґрунт і за потреби замініть його верхній шар.

Якщо дозволяє погода, висаджуйте ярий часник, сійте ранні сорти буряків, моркви та капусти, а також редис, цибулю, горох, зелень. На ніч посіви вкривайте плівкою.

Розсаду томатів, перців і баклажанів у закритий ґрунт починайте висаджувати лише тоді, коли земля прогріється на глибину залягання коренів до 10–15 градусів.

Готуйте до посадки картоплю. Щоб швидше проросла й менше страждала від хвороб і шкідників, її слід заздалегідь проростити. Найпростіший спосіб — винести відібрані бульби в тепле та добре освітлене приміщення. Температура вдень при цьому має бути не менше 12–15 градусів, уночі — близько 7–8. Якщо морозів більше не очікується, в середині місяця можна посадити ранні та середні сорти.

Зробіть теплі грядки, яким не страшні весняні заморозки. В основі — рослинні рештки, які, перегниваючи, виділяють тепло.

ОМОЛОДЖУЙТЕ ДЕРЕВА

Зніміть із дерев зимову обв’язку, приберіть зламані гілки, опале листя, торішню мульчу, сміття, яке занесло в сад узимку. Щоб ґрунт не ущільнювався, намагайтеся ходити обережно, не втоптуючи землю. Після цього можна буде приступати до наступних робіт.

Проведіть санітарне обрізування плодових дерев. Видаліть старі, хворі та сухі гілки й пагони, мертву кору. Ідеальна погода для процедури — ясна, з невеликим морозом, до мінус 5 градусів. Рани замажте садовим варом. Також можна розмістити на деревах ловчі пояси.

Підживіть дерева. У квітні рослинам життєво необхідний азот, тому як перше добриво можна внести сечовину, аміачну селітру (30–50 г на кв.м) або пташиний послід (150–200 г на кв.м). Перед цим перекопайте чи порихліть пристовбурні кола, а потім замульчуйте торфом або перегноєм, щоб уповільнити випаровування вологи.

Захистіть рослини від шкідників і хвороб. У фазу набухання бруньок обробіть сад 2-відсотковим розчином мідного купоросу. Також можна використовувати біопрепарати.

Саджанці найкраще висаджувати з другої половини місяця, коли ґрунт прогріється на глибину не менше двох багнетів лопати. Посадкові ями підготуйте заздалегідь, обов’язково зробіть дренаж і внесіть усі необхідні для деревця добрива. Після процедури саджанці ретельно полийте та прив’яжіть до опор.

Середина весни — слушний час для омолодження дерев. У цей час починається активний рух соку. Але важливо, щоб прищепа ще спала — це прискорить зрощення.

Смородина, малина й аґрус також потребують обрізування, підживлення та обробки від хвороб і шкідників. Особливу увагу приділіть брунькам смородини. Якщо неприродно набрякли — рослина уражена бруньковим кліщем. Такі бруньки слід терміново обірвати та знищити, доки шкідники з них не вибралися.

Подбайте про полуницю. До середини місяця, коли земля просохне, а на кущиках з’явиться свіже листя, приберіть торішню мульчу. Підживіть рослини комплексним мінеральним добривом. Наприклад, розчиніть у відрі води 2 ст.л. нітроамофоски й вилийте під кожен кущик по 0,5 л такого підживлення.

Приділіть час винограду. Укриття зазвичай знімають у першій декаді квітня. Якщо заморозки повернуться до мінус 5 градусів, лоза перенесе таку температуру. Щоб захистити від хвороб, можна обприскати рослини біопрепаратами. До набрякання бруньок важливо підв’язати лозу. З середини місяця саме час висаджувати саджанці, що здерев’яніли.

СІЙТЕ КВІТИ НА РОЗСАДУ

Зніміть з троянд укриття, починаючи з нетривалого провітрювання, а ближче до другої декади квітня приберіть його зовсім. Після цього проведіть обрізування і підпушіть ґрунт під кущами. Для захисту від хвороб і шкідників обприскайте рослини 3-відсотковим розчином мідного купоросу. Щоб троянди пишно зацвіли, обов’язково підживіть органікою та міндобривами.

Підгодуйте багаторічники аміачною селітрою (20 г на кв.м). Особливо цього потребують тюльпани, нарциси та інші ранньоквітучі рослини. Якщо ґрунт сухий, полийте їх і замульчуйте перегноєм або торфом. Також не зайвим буде обробити від хвороб і шкідників, використовуючи безпечні біопрепарати.

У теплиці чи парнику сійте на розсаду квіти. Однорічники, що оживляють клумби, веранди та бордюри: жоржини, бальзамін, левовий зів, календулу, космею, чорнобривці, запашний горошок тощо. А також багаторічники, які довго радуватимуть своїм цвітінням: дельфініуми, кніфофії, іпомеї тощо.

Висаджуйте цибулини гладіолусів. Робити це варто тільки в добре прогрітий ґрунт, бажано після другої декади квітня. Перед посадкою обробіть цибулини знезаражувальним препаратом і добре просушіть.

Подбайте про лілії та клематиси. Видаліть мульчу та підгодуйте аміачною селітрою (ст.л. на кв.м). Наприкінці місяця можете висаджувати на клумбу цибулини нових сортів, які, напевне, вже купили.

Поділіть багаторічники. Старі, розрослі, погано квітучі флокси, астильби, дельфініуми, дицентри, айстри чагарникові, хости потрібно встигнути розділити до моменту, коли вступлять у фазу активного зростання. Найкраще робити це у прохолодний хмарний день. Перед поділом коріння викопаних рослин слід трохи підсушити.

Сторінку підготував Руслан ВЛАСЕНКО.