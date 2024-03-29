Найголовніше, що передбачає прийнятий Верховною Радою Закон №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист.

Право на одноразову відпустку при народженні дитини.

Право жінок бути звільненими від служби на період хвороби дитини.

Заборона дискримінації в армії за гендерною ознакою.

Компенсація за невикористані дні відпустки для строковиків.

Тривале лікування військовослужбовців. Вони матимуть можливість перебувати на лікуванні до 12 місяців, зокрема й за кордоном, без необхідності через 4 місяці особисто проходити ВЛК.

Спрощено процес звернення до Пенсійного фонду для військовослужбовців, які досягли пенсійного віку.

Установлено грошову виплату в разі загибелі військовослужбовця на рівні 15 млн грн.

Священники УПЦ МП не можуть бути військовими капеланами.

Скасовано заборону на поширення інформації, яка не є державною таємницею, що забезпечує свободу слова для військовослужбовців.

Прибрано поняття «обмежено придатний». Тепер чоловіки, які за висновками ВЛК раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд протягом дев’ятьох місяців після набрання чинності Законом.