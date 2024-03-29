Найголовніше, що передбачає прийнятий Верховною Радою Закон №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист.
- Право на одноразову відпустку при народженні дитини.
- Право жінок бути звільненими від служби на період хвороби дитини.
- Заборона дискримінації в армії за гендерною ознакою.
- Компенсація за невикористані дні відпустки для строковиків.
- Тривале лікування військовослужбовців. Вони матимуть можливість перебувати на лікуванні до 12 місяців, зокрема й за кордоном, без необхідності через 4 місяці особисто проходити ВЛК.
- Спрощено процес звернення до Пенсійного фонду для військовослужбовців, які досягли пенсійного віку.
- Установлено грошову виплату в разі загибелі військовослужбовця на рівні 15 млн грн.
- Священники УПЦ МП не можуть бути військовими капеланами.
- Скасовано заборону на поширення інформації, яка не є державною таємницею, що забезпечує свободу слова для військовослужбовців.
- Прибрано поняття «обмежено придатний». Тепер чоловіки, які за висновками ВЛК раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд протягом дев’ятьох місяців після набрання чинності Законом.
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