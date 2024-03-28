Печиво розсипчасте, тане в роті. Рецепт простий і бюджетний, без борошна та вершкового масла.

170 г вівсяних пластівців швидкого приготування

2 середні яйця

100 г цукру

чверть чайної ложки солі

дрібка ванілі

100 мл олії

20 г крохмалю (2 столові ложки без гірки)

1 чайна ложка розпушувача

цедра 1 апельсина

100 г чорного шоколаду (або горіхів)

У мисці змішати яйця, сіль, цукор, ваніль і цедру апельсина. Влити олію без запаху (можна замінити розтопленим вершковим маслом). За бажання частину цукру можна замінити медом, вийде ще ароматніше. Суміш розмішати до однорідності. Всипати крохмаль — завдяки йому печиво вийде хрустким і розсипчастим. Додати розпушувач і все перемішати. Поступово всипати вівсяні пластівці. Перемішати, тісто має вийти м’яким і в’язким, трохи розпливчастим. Шоколад порубати дрібними кубиками, додати до тіста (можна замінити горіхами, родзинками). Ложкою викладати тісто на застелене пергаментом деко, трохи розплющуючи. Великим печиво робити не потрібно, бо воно добре «підросте» в духовці. Викладати печиво на відстані одне від одного. Виходить 18 штук середнього розміру.

Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 13–15 хв., залежно від розміру печива. Одразу після духовки воно м’яке, та коли охолоне, стане хрустким.