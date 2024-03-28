Як Церква радить проводити піст в умовах війни, і які додаткові богослужіння цього періоду?

Марія. Сумська область.

Великий піст має таку назву і через духовну значущість, і через тривалість у сім тижнів, або 48 днів. Перші шість тижнів — це Свята Чотиридесятниця, а сьомий тиждень, останній перед Великоднем, зветься Страсним, або Страсною седмицею.

Правила Великого посту були встановлені ще в перших століттях, а впродовж VI–XI ст. закріплені й доповнені в православних монастирях. Загалом вони призначені для всіх православних християн, а не лише ченців, тому важливо, щоби піст був нашим вибором, який добровільно робимо з любові до Бога.

Великопостові молитви вирізняються покаянним настроєм. Наприкінці кожного богослужіння з понеділка до п’ятниці, як і в перші три дні Страсного тижня, із доземними поклонами читають молитву св. Єфрема Сиріна. Прочитаний у перші 4 дні Великого посту на Повечір’ї покаянний канон прп. Андрія Критського ще раз повністю читатимуть увечері в середу 5 тижня посту. У цей час повні Божественні літургії звершуються лише по суботах, неділях і у великі свята. По середах і п’ятницях, у четвер 5 тижня, а також у понеділок та вівторок Страсного тижня звершується Літургія ранішеосвячених дарів.

Під час Великого посту зазвичай утримуємося від споживання: м’яса, молока, масла, яєць, риби (крім визначених днів), інших продуктів тваринного походження. Послаблення з благословення священників традиційно надаються дітям до 7 років, людям похилого віку, хворим, вагітним і матерям, які годують, особам, які важко працюють і подорожують.

Але обмеження в їжі — не головна складова посту. Без сповідання власних гріхів і покаяння він буде лише дієтою. Обмежуючи споживання їжі, маємо змінити саме ставлення до неї — знаходити задоволення не в більшій кількості чи смаковій якості, а в простоті та достатності спожитого, вивільнивши час для духовного, того, що має значення для вічності.

В умовах війни ПЦУ закликає виявити особливу розсудливість щодо міри тілесного посту. Піст не має завдавати шкоди здоров’ю! А оскільки під час війни ми не завжди вільні у виборі продуктів, то маємо виходити з наявних можливостей. Війна кардинально змінює форму посту, але не може змінити його сутність — самообмеження заради духовної досконалості, наголошує Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній.

Шукала відповідь Ольга ГОЙДЕНКО.