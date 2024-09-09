Яблучний мармелад — улюблений смаколик нашої родини. Він щільний, але при цьому м’який, ароматний, кисло-солодкий.

2 кг яблук (у підготовленому вигляді 1,5 кг)

350–400 г цукру

80 г волоських горіхів

1 чайна ложка кориці

У яблук вирізати середину, нарізати довільними скибочками (шкірку не зрізати). Покласти в каструлю з товстим дном, всипати цукор, перемішати. Кількість цукру регулюйте залежно від сорту яблук, у мене доволі кислі плоди. Залишити на ніч, щоб пустили сік.

Поставити яблука на вогонь, довести до кипіння. Варити приблизно 20 хв., помішуючи. Яблука мають стати м’якими. Ретельно подрібнити масу занурювальним блендером. Якщо його немає, то розім’яти товкачем. Продовжувати варити далі приблизно 2–2,5 год. Масу помішувати, варити на слабкому вогні, щоб не пригоріло, кришкою на жодному етапі не накривати. Маса готова, коли стане темною, дуже густою і легко відставатиме від стінок.

Додати крупно посічені горіхи та корицю. Перемішати, готувати ще 5 хв.

Застелити круглу ємність вологою та віджатою марлею, викласти яблучну масу, розрівняти, трохи остудити до теплого стану. Загорнути марлю зверху та перенести яблучну масу на велику плоску дошку. Притиснути плоскою тарілкою. Покласти вантаж (приблизно 3–4 кг). Залишити на добу. Потім зняти вантаж і акуратно розгорнути марлю. Залишити на добу. Далі перевернути мармелад на інший бік. Знову залишити на добу.

Яблучний мармелад готовий тоді, коли при натисканні пальцем на поверхні не залишається сліду. Якщо добре уварили масу, то через 3–5 діб мармелад уже готовий. За потреби сушіть далі. Періодично перевертайте на протилежний бік. Якщо добре тримає форму, можна викласти його на решітку, щоб сохнув одночасно з двох сторін. Я розрізала мармелад на 5-й день, він добре тримав форму.

Яблучний мармелад дуже корисний, адже повністю натуральний, добре підходить дітям. Чудово поєднується з несолодкими крекерами, можна подавати його до вина, чаю або кави, чи ласувати просто так, як корисний і смачний перекус! Зберігати в холодильнику до 3-х місяців, загорнувши в пергамент і поклавши в закритий контейнер.