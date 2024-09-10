Періоди трудової діяльності та інші періоди, що зараховували до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (тобто до 1 січня 2004 року), зараховують до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше (ст.24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), роз’яснюють у ПФУ.

До 1 січня 2004 року періоди навчання за денною формою здобуття освіти у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах (крім періоду навчання за денною формою здобуття освіти на підготовчих відділеннях у закладах вищої освіти), в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі зараховують до стажу роботи (пункт «д» ст.56 Закону України «Про пенсійне забезпечення»).

Періоди навчання можуть зараховувати до стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці, якщо підставою для внесення записів до трудової книжки про зарахування на навчання та відрахування з навчання зазначено реквізити відповідних наказів або реквізити документа про освіту (диплом, свідоцтво тощо) — номер і дата видачі.