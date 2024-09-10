Якщо в аптеці, що має договір із НСЗУ за програмою реімбурсації «Доступні ліки», немає потрібного вам препарату, ви можете його замовити, запевняють у НСЗУ.

Препарати інсуліну та лікарські засоби для осіб у посттрансплантаційному періоді аптека зобов’язана забезпечити протягом доби з дати отримання звернення пацієнта. Щодо решти лікарських засобів і тест-смужок для вимірювання рівня цукру в крові пацієнтами з діабетом I типу — аптека зобов’язана забезпечити безперервну наявність як мінімум одного найменування з переліку лікарських засобів/медичних виробів, що підлягають реімбурсації.

Якщо ліки необхідні терміново і немає змоги очікувати — зверніться до іншої аптеки з договором із НСЗУ

ЯК ЇЇ ЗНАЙТИ

Зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. З’єднайтеся з оператором і уточніть, які аптеки у вашому населеному пункті відпускають ліки за напрямом. Оператор продиктує адреси та телефони аптек.

Скористайтеся чат-ботом «Спитай Гриця» у Viber: https://chats.viber.com/spytaigrytsia та в Telegram: @SpytaiGrytsia_bot.

Перевірте самостійно через аналітичну панель НСЗУ з онлайн-картою «Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом»: https://cutt.ly/pevPomMN.

Оберіть ліворуч у фільтрах вашу область і населений пункт. У полі «Програма е-рецепта» оберіть НСЗУ (Реімбурсація) та розгорніть його, щоб обрати напрям. Якщо знаєте правильний МНН — введіть його назву в полі нижче.

На сторінці з’являться аптеки, які відповідають вашим критеріям у вигляді карти з позначеними на ній аптеками, та у вигляді таблиці, де вказані повна назва аптеки, адреса, телефон і можна переглянути, коли в аптеці погасили останній рецепт.

Зателефонуйте в аптеку та уточніть, чи є в наявності потрібний вам препарат.

За програмою реімбурсації «Доступні ліки» українці можуть отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою, нагадують у НСЗУ.

Нині в програмі 532 лікарські засоби та медичні вироби для лікування: