Якщо помітили на листі столових буряків круглі сіро-бурі плями з темною облямівкою, які згодом темніють, це може бути церкоспороз. Характерна ознака — у вологу погоду на поверхні плям утворюється сріблястий наліт. Уражене листя жовтіє, скручується і передчасно відмирає.

Церкоспороз — грибкове захворювання, яке може завдати врожаю значної шкоди. Недуга ослаблює рослини і знижує врожайність, у коренеплодів знижується цукристість, вони швидше загнивають при зберіганні. Життєздатність грибка у верхніх шарах ґрунту зберігається до трьох років.

Хвороба проявляється переважно з другої половини літа і може знищити до 50 відсотків урожаю. Грибок швидко розвивається за високої вологості та температури 25–30 градусів. Поширенню сприяють часті дощі та рясні роси, а також якщо тривала волога погода змінюється посушливими періодами. Сприятливі умови для розвитку грибка створюють також загущені посадки через недостатню циркуляцію повітря між рослинами.

За перших ознак хвороби застосовують фунгіциди (протигрибкові препарати), чітко дотримуючись інструкції. Обприскування проводять зранку або ввечері за температури не вище 25 градусів у безвітряну погоду.

ПРОФІЛАКТИКА

Купуйте насіння лише в перевірених місцях, оскільки може бути заражене. Перед посівом важливо протруювати його в розчині марганцівки. Хороший догляд за насадженнями знижує ризик ураження церкоспорозом, оскільки у рослин формується міцний імунітет. Зокрема, важливі вчасні поливи, розпушування ґрунту та підживлення. Є відомості, що найкращим добривом, яке зменшує шкідливість церкоспорозу майже до 50 відсотків, є калій (хлористий калій чи інші калійні добрива).

Після збирання врожаю всі рослинні рештки ретельно збирають і знищують, оскільки грибок зимує на відмерлих листках і черешках. Ґрунт переорюють. Важливо дотримуватися сівозміни. Вирощувати буряк на колишньому місці рекомендують не раніше ніж через 3–4 роки. Найкращими попередниками для столового буряка є огірок, цибуля, гречка, озимі зернові (пшениця, жито). Не рекомендують висівати буряки після картоплі, люцерни, щавлю, гороху та сої, які теж може уражувати церкоспороз. Важливо систематично знищувати бур’яни, адже збудник хвороби уражує окремі види (лободу, щирицю, кульбабу, подорожник та інші). На майбутнє підбирають стійкі до хвороб сорти та гібриди.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.