Якщо виявили у себе на шиї або на плечі безболісний підшкірний горбик тілесного кольору, не панікуйте, але при нагоді завітайте до лікаря. Найімовірніше, це ліпома — доброякісна пухлина, яка зазвичай нешкідлива, але іноді може завдати неприємностей. «Порадниця» з’ясувала, що провокує виникнення ліпом і в яких випадках їх необхідно видаляти.

ІНОДІ БУВАЮТЬ НА ВНУТРІШНІХ ОРГАНАХ

— Ліпома (у народі — жировик) — це доброякісне новоутворення, сформоване переважно з жирових клітин і обмежене капсулою зі сполучної тканини, — пояснює лікар-хірург Микола ЛИКОВ. — Здебільшого воно утворюється під шкірою та має вигляд вузлика, ущільнення або невеликого шкірного наросту круглої чи овальної форми. Зазвичай ліпома досить повільно збільшується в розмірі, не турбуючи людину супутніми симптомами — болем, свербінням або почервонінням, і являючи собою лише косметичний дефект. Найчастіше ліпоми з’являються на волосистій частині голови, обличчі, шиї, плечах, грудях і руках.

Але іноді новоутворення можуть виникати у структурі внутрішніх органів (наприклад, у ділянці шлунка, кишечника, бронхів, у м’язах або біля суглобів). У цьому випадку ліпоми становлять певну небезпеку, оскільки здатні порушити нормальне функціонування цих органів.

ПРИЧИНИ

За словами лікаря, точну причину появи ліпом досі не з’ясовано. До основних факторів, здатних спровокувати розростання жирових клітин, відносять:

генетичну схильність;

порушення жирового обміну в організмі, ожиріння та підвищення рівня ліпідів у крові;

гормональні збої;

травми м’яких тканин: забиття, порізи та інші ушкодження;

захворювання нирок і печінки, підшлункової та щитоподібної залози, цукровий діабет;

шкідливі звички, особливо зловживання алкоголем;

незбалансований раціон із переважанням їжі тваринного походження;

гіподинамію та сидячий спосіб життя.

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

Ліпоми бувають одиничними та множинними. Їхнє формування починається з появи підшкірного горбка або еластичного округлого ущільнення з рухомою структурою, що прощупується при натисканні. Типова ліпома має гладеньку поверхню, шкіра над нею не змінює свою структуру та колір. Новоутворення поступово збільшується у розмірах, але в абсолютній більшості випадків залишається безболісним, зокрема при пальпації. Відчуття дискомфорту та болю здатний спричинити лише жировик, що росте біля нерва та здавлює нервові закінчення.

Якщо шкіра над ліпомою ушкоджується, можливе її інфікування з розвитком локального запалення, що супроводжується болем, почервонінням, припухлістю, підвищенням місцевої температури.

При формуванні ліпоми в ділянці внутрішніх органів вона здавлює уражений орган, що проявляється відповідною симптоматикою. Залежно від локалізації жировика це може бути головний біль, запаморочення, кашель, порушення роботи серця або підвищення показників артеріального тиску.

МЕДИЧНА ДОПОМОГА

— Виявивши в себе безболісне підшкірне новоутворення з чіткими краями, зверніться до сімейного лікаря, дерматолога чи хірурга, — радить Микола Ликов. — Фахівець зазвичай діагностує ліпому вже на основі огляду. Якщо ж локалізація, розмір чи структура новоутворення не типові, можуть знадобитися додаткові обстеження: УЗД, рентгенографія, КТ і МРТ, аналізи крові, біопсія тканин жировика. Іноді ліпому складно відрізнити від атероми, гігроми та інших доброякісних новоутворень шкіри.

Жировик, розташований у тканинах внутрішніх органів, часто виявляють випадково під час проведення УЗД.

Лікують ліпоми лише хірургічними методами, але при цьому втручання рекомендоване не всім пацієнтам. Жировики невеликих розмірів, які не завдають дискомфорту, видаляти необов’язково — достатньо спостереження та регулярного відвідування дерматолога для огляду.

Видалення необхідне у випадках, якщо ліпома:

є серйозним косметичним дефектом;

швидко росте, захоплюючи сусідні тканини та кровоносні судини;

супроводжується стійкими больовими відчуттями або іншими тривожними симптомами;

порушує роботу внутрішніх органів;

ризикує перетворитися на злоякісне новоутворення.

Для видалення жировика застосовують кілька методів: ендоскопічне втручання (пухлину разом із капсулою акуратно січуть через маленький розріз на шкірі), класичну хірургічну операцію (липому видаляють за допомогою скальпеля) або ліпосакцію — жирову тканину розм’якшують і витягують за допомогою спеціальної голки.

Рішення про вибір оптимального способу видалення приймає лікар залежно від загального стану організму пацієнта, розташування та розмірів ліпоми.

ЧИ МОЖНА ЗАПОБІГТИ

Специфічної профілактики розвитку жировика не існує, але намагайтеся звести до мінімуму провокуючі фактори. Для цього ведіть фізично активний спосіб життя, правильно харчуйтеся, відмовтеся від шкідливих звичок, стежте за вагою, контролюйте рівень холестерину та глюкози в крові, своєчасно лікуйте загострення хронічних захворювань і уникайте травм м’яких тканин.

Ірина КАДЧЕНКО.