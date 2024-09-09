Кабміном внесено низку змін до умов надання пільгових кредитів за державною програмою кредитування «єОселя». В Уряді наголошують, що ця програма має неабиякий попит серед громадян. Від початку її реалізації кредити вже отримали понад 12 тисяч родин на суму понад 19,4 млрд грн.

Зокрема змінами передбачено, що молоді позичальники віком до 25 років включно зможуть отримати іпотеку з першим внеском від 10 відсотків (замість 20). Члени сім’ї внутрішньо переміщеної особи першого ступеня споріднення (батьки, подружжя, їхні діти) зможуть взяти пільговий кредит під 7 відсотків. Крім того, громадяни зможуть здійснити перший внесок на придбання житла за рахунок житлового сертифіката «єВідновлення».

НОВІ УМОВИ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ

Раніше громадяни могли придбати лише квартиру в будинках, що зводяться, вказані зміни до постанови передбачають можливість купівлі майнових прав на приватні будинки на етапі будівництва.

Впроваджується умова, яка стосується купівлі–продажу нерухомості упродовж року:

кандидат може взяти участь у програмі, якщо він і члени його сім’ї протягом 12 місяців до дати подачі заяви на «єОселю» не продавали чи не дарували нерухомість, сумарна площа якої разом із площею житла, що є у власності сім’ї на дату подачі заявки перевищує умови програми «єОселя».

Уряд також виключив можливість коштами програми «єОселя» купувати житлову нерухомість, яка належить до пам’яток архітектури.

ІНШІ ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ

Враховуючи запит від громадян з тимчасово окупованих територій, Уряд змінив вимоги, що стосувалися участі громадян у різних державних програмах раніше.

Відтепер можна буде взяти участь у «єОселі», навіть якщо кандидат та/або повнолітні члени його сім’ї отримували грошову компенсацію за житлові приміщення або мають діючі та/або припинені договори (погашені кредити) на придбання житла, що розташоване на територіях активних бойових дій або окупованих територіях, або ж таке житло, що було знищене чи пошкоджене.

УМОВИ ДЛЯ ВПО

Крім того, член сім’ї внутрішньо переміщеної особи першого ступеня споріднення (чоловік або дружина, їхні батьки та діти) теж зможуть купити житло для внутрішніх переселенців.

ВІДСОТКОВА СТАВКА

Також Уряд вносить зміни, спрямовані на те, щоб пришвидшити повернення старих кредитів і спрямувати ці кошти на видачу нових пільгових іпотек. Для цього змінено умови надання пільгової відсоткової ставки за програмою «єОселя». Протягом 10 років із дати укладення кредитного договору базова відсоткова ставка становитиме 7 відостків річних, як і раніше. Проте, починаючи з першого календарного дня 11-го року дії кредитного договору — 10 відсотків річних.

Для тих категорій, які отримують компенсацію до рівня 3 відсотків річних: починаючи з першого календарного дня 11-го року дії кредитного договору компенсація надаватиметься до рівня 6 відсотків річних. Підвищення процентної ставки з 11-го року не призведе до суттєвого збільшення фінансового навантаження на позичальника, оскільки сума нарахованих відсотків через 10 років зменшується вдвічі за рахунок повернення тіла кредиту.

КОЛИ ЦЕ ЗАПРАЦЮЄ

Більшість зазначених змін наберуть чинності через 30 днів із дня їх оприлюднення. Можливість сплати позичальником віком до 25 років включно першого внеску від 10 відсотків вартості житла набирає чинності через 60 днів із дня опублікування цієї постанови, а зміни для сімей ВПО — через 120 днів. Водночас ті кредитні договори, які були укладені до дати ухвалення цих змін, діятимуть за старими умовами.