Дуже смачний салат із хрустких баклажанів і помідорів. Готується швидко та просто.
- 3 середні баклажани
- 3 середні помідори
- 100 г вершкового сиру (або фети)
- 2 столові ложки крохмалю
- 1 чайна ложка кунжуту
- 1 жменя волоських горіхів
- 1 пучечок зелені (кінза, базилік)
- олія (за смаком)
- 1 середня червона цибулина
- 1 великий зубчик часнику
- сіль
- чорний мелений перець
Баклажани (зі шкіркою) нарізати кубиками, викласти в окрему миску, посолити, присипати крохмалем. Перемішати, щоб повністю покрилися крохмалем. Зайве струсити. У сковорідці розігріти олію, викласти баклажани. Смажити до хрусткої скоринки з усіх боків. Зняти з вогню, дати охолонути.
Томати нарізати кубиками, викласти в салатник. Додати нарізану тоненькою соломкою цибулину. Зелень посікти, викласти в миску, трохи підсолити, поперчити.
Горіхи подрібнити ножем. Висипати горіхи та кунжут на суху сковорідку, трохи підсмажити — так вони стануть ароматніші та смачніші.
Викласти обсмажені баклажани на помідори. Притрусити горіховою сумішшю. Трохи підсолити. Викласти вершковий сир або нарізану кубиками фету. Зубчик часнику нарізати дрібними кубиками, додати в салат. Трохи підсолити. За бажанням засмачити олією.
Важливо: баклажани додавайте в останню чергу, так вони зберігатимуть хрусткість, що саме надає смаку цьому салату.
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