Дуже смачний салат із хрустких баклажанів і помідорів. Готується швидко та просто.

3 середні баклажани

3 середні помідори

100 г вершкового сиру (або фети)

2 столові ложки крохмалю

1 чайна ложка кунжуту

1 жменя волоських горіхів

1 пучечок зелені (кінза, базилік)

олія (за смаком)

1 середня червона цибулина

1 великий зубчик часнику

сіль

чорний мелений перець

Баклажани (зі шкіркою) нарізати кубиками, викласти в окрему миску, посолити, присипати крохмалем. Перемішати, щоб повністю покрилися крохмалем. Зайве струсити. У сковорідці розігріти олію, викласти баклажани. Смажити до хрусткої скоринки з усіх боків. Зняти з вогню, дати охолонути.

Томати нарізати кубиками, викласти в салатник. Додати нарізану тоненькою соломкою цибулину. Зелень посікти, викласти в миску, трохи підсолити, поперчити.

Горіхи подрібнити ножем. Висипати горіхи та кунжут на суху сковорідку, трохи підсмажити — так вони стануть ароматніші та смачніші.

Викласти обсмажені баклажани на помідори. Притрусити горіховою сумішшю. Трохи підсолити. Викласти вершковий сир або нарізану кубиками фету. Зубчик часнику нарізати дрібними кубиками, додати в салат. Трохи підсолити. За бажанням засмачити олією.

Важливо: баклажани додавайте в останню чергу, так вони зберігатимуть хрусткість, що саме надає смаку цьому салату.