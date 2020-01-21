Порівняно з яблуками груші зберігаються гірше. Оптимальна температура для них — від мінус 1 до плюс 2 градусів залежно від сорту, відносна вологість повітря — 85—90%. Утаких умовах плоди можна зберігати кілька місяців.

Сховище треба провітрювати чи обладнати вентиляцією. Щоб урожай зберігався довго, збирати його треба в оптимальні терміни. Крім того, груші літніх і ранньоосінніх сортів для тривалого зберігання непридатні, а зимові досягають споживчої зрілості при дозріванні під час зберігання. Знімати їх із дерева слід у стадії технічної стиглості, коли зникне зелене забарвлення. За температури вище 5 градусів дозрівання прискорюється. Зарано зібрані груші в сховищі не дозрівають, а тверднуть, і не набувають властивого сорту смаку. Перезрілі теж не зберігаються тривалий час. Не допускайте різких коливань температури у сховищі.

Зберігають груші у ящиках і контейнерах або на стелажах. На підлогу зсипати не можна. Бажано, щоб у тарі були невеликі отвори для проникнення повітря. Перед укладанням ящики вистеляють папером. Груші складають плодоніжками вгору або вбік і перекладають папером. Як пакувальний матеріал використовують також деревну стружку, торф, солому, пісок. Залежно від величини у ящик кладуть 2—4 шари груш. Ящик накривають матеріалом, що пропускає повітря, але не світло. Особливо цінні плоди загортають кожен окремо у провощений папір.

Термін зберігання груш залежить від того, чи дбайливо їх збирали, адже плоди бояться ударів і від цього псуються. З дерева знімають обережно, вручну (в рукавичках), уникаючи механічних пошкоджень. Не можна виривати чи обламувати плодоніжки. Тара для збирання (кошик або відро) має бути застелена м’якою тканиною, бажано в кілька шарів. Зібрані груші сортують за величиною, ступенем зрілості, видаляють хворі й пошкоджені. У жодному разі не зберігають їх разом із овочами.

Стежте за станом груш у приміщенні й своєчасно сортуйте врожай.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.