Форшмак — це ніжний оселедцевий паштет, який готують з вершковим маслом, яйцями і цибулею. Завдяки добавкам не лише пом’якшується смак риби, а й збільшується кількість готового продукту. Виходить дуже смачно!

2 середні оселедці (у готовому вигляді приблизно 400 г філе)

3 круто зварені яйця

невелика цибулина

невелике яблуко (кисло-солодке)

70 г вершкового масла

скибочку черствого батона (завтовшки близько 1 см)

0,5 чайної ложки чорного меленого перцю

Батон замочити у воді, добре віджати. Оселедець розібрати на філе (краще купувати не готове філе, а цілу рибу). Ретельно вибрати всі кісточки. Нарізати філе на великі шматки. Цибулину крупно нарізати. Яблуко очистити від шкірочки, вирізати серцевину, крупно нарізати. Філе оселедця, м’яке масло, яйця, цибулю, яблуко і батон прокрутити двічі на м’ясорубці. Додати перець, розмішати. Подавати форшмак на шматочках хліба. Перед подачею форшмак з оселедця потрібно охолодити — буквально хвилин 10 в холодильнику.

До речі, консистенція форшмаку може бути різною. Починаючи від маси, в якій трапляються невеликі шматочки інгредієнтів (для цього їх дуже дрібно нарізають ножем), закінчуючи збитою в блендері масою. В останньому варіанті форшмак буде легким і ніжним.

Діана ШЕПЕЛЬ.