Виявляється, наш номер мобільного телефону можуть привласнити сторонні особи, про що попереджають у Нацполіції та розповідають, як це може статися і які наслідки мати.

Запам’ятайте: віддалену заміну SIM-карток зловмисники застосовують для отримання доступу до фінансових номерів телефонів і подальшого привласнення грошей із ваших банківських рахунків.

ЯК ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ

Вам телефонують кілька разів від імені служб таксі або різних організацій і схиляють до того, щоб ви перетелефонували. Далі замовляють в оператора послугу відновлення SIM-картки, використовуючи для ідентифікації абонента номери, з яких раніше телефонували. Інколи зловмисники навіть перераховують незначні суми коштів на ваш мобільний рахунок, аби точно знати дату останнього поповнення рахунку. Якщо ви помітили підозрілі ознаки, негайно повідомте про це оператора стільникового зв’язку.

Аби захиститися від таких шахрайських схем, варто дотримуватися цих рекомендацій:

✔ забороніть віддалену заміну SIM-картки або перейдіть на контрактне обслуговування у мобільного оператора;

✔ використовуйте лише офіційний застосунок свого банку;

✔ регулярно переглядайте історію транзакцій;

✔ не проводьте платіжні операції з чужих пристроїв.

У Нацполіції також нагадують, яку інформацію не можна передавати стороннім:

✔ PIN-код, CVV і термін дії банківської картки;

✔ коди з SMS, що можуть використовуватися для підтвердження транзакцій;

✔ пароль від онлайн-банкінгу або коди із SMS від оператора.

Для платежів в інтернеті краще мати окрему картку зі встановленими лімітами на оплату. Якщо ви все ж таки стали жертвою шахраїв в інтернеті, можете зателефонувати за номером: 0 800 505 170.