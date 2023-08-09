Підписаний Президентом Закон «Про внесення зміни до ст.20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо комплектування Збройних Сил України посадовими особами офіцерського складу на особливий період передбачає норму щодо прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу особам сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, мають бойовий досвід і проходили військову службу в районах ведення воєнних (бойових) дій не менше шести місяців.

Йдеться поки що про молодші офіцерські звання. Отримання вищих — уже після здобуття освіти.