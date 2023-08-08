Насичена ікра із запеченого солодкого перцю на зиму — найвідоміший рецепт турецької та балканської кухонь. Айвар смакує до м’ясних страв або просто з хлібом. Особливо — зі свіжоспеченим, коли скоринка ще не встигла стати м’якою і приємно похрустує в роті.

1,3 кг солодкого «м’ясистого» перцю

2 столові ложки олії

2 середні зубчики часнику

1,5 чайної ложки солі

1 чайна ложка цукру

1 чайна ложка яблучного оцту (або 0,5 чайної ложки столового оцту 9%)

Перець викласти у форму для запікання. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Запікати близько 15 хв. до почорніння скоринки. Перевернути, запікати ще 15 хв. Викласти трохи охолоджений перець у пакет, зав’язати. Залишити на 10—15 хв. — перець пропариться, шкірочка легко відокремиться. Очистити також від насіння. Викласти м’якоть перцю разом із соком у чашу блендера. Додати вичавлений часник, сіль, цукор — подрібнити все на пасту.

Перелити в каструльку, влити оцет і олію. Довести до кипіння, проварити 2 хв. Одразу розкласти в стерилізовані банки, закрити під ключ. Зберігати в темному прохолодному місці. Виходить близько 600 г ароматного айвару.