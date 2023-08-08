Бугенвілія стрімко набирає популярності серед любителів квітів. Одразу зазначимо, що у наших кліматичних умовах вона зимує в приміщенні. А влітку можна виносити надвір.

Рослина невибаглива у догляді, швидко росте, та головне — фантастично красива в період цвітіння. Яке, до речі, рясне й триває досить довго — до 6 місяців! Важливо: чим тісніший горщик, тим ряснішим буде цвітіння.

Нині існує велика кількість сортів цієї рослини з квітами найрізноманітніших кольорів. Рослина любить яскраве світло, добре почувається навіть на південній стороні. Взимку вазон бажано тримати в приміщенні з температурою не вище 14—16 градусів, щоб міг відпочити. Бугенвілії потрібні рясні поливи. Навіть за нетривалого пересихання землі опускає листочки. А ще ця тропічна красуня буде вдячна за регулярні обприскування. З весни до середини осені її підживлюють комплексним добривом для квітучих рослин. Достатньо робити це раз на 2—4 тижні. А ще регулярно обрізують. Це сприяє формуванню красивої крони та рясному цвітінню. З бугенвілії можна формувати ліану чи дерево, як на фото. Молода рослина росте дуже швидко.

З роками стебло дерев’яніє. Обрізані живці не викидають, а вкорінюють. Так досить швидко матимете велику кількість молодих рослин. Ґрунтосуміш для посадки можна приготувати таку: крупний річковий пісок, дернова й листова земля та перегній (1:2:2:1).

Тож три важливі правила, аби бугенвілія рясно цвіла: прохолодна зимівля, яскраве сонце влітку та тісний горщик!

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.