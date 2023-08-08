Якщо у вас на шкірі виникли червоні опуклі й сверблячі плями, схожі на опік від кропиви, найімовірніше, це прояви хвороби з відповідною назвою — кропив’янки. «Порадниця» з’ясувала, чому виникає це поширене дерматологічне захворювання та як із ним боротися.

ЦИФРИ Й ФАКТИ

✔ Кропив’янка — дуже поширене захворювання. За статистикою, кожна третя людина перенесла його різні прояви мінімум раз у житті.

✔ Чверть усіх випадків кропив’янки припадає на хронічну форму захворювання.

✔ Дорослі хворіють на кропив’янку частіше, ніж діти, при цьому ризик виникнення алергічного дерматиту в жінок вдвічі більший, ніж у чоловіків.

КРОПИВА НЕ ВИННА

— Кропив’янка — це загальна назва для декількох видів дерматиту, які проявляються одним схожим симптомом: утворенням на шкірі множинних рожевих висипів, що супроводжуються свербінням і зовні нагадують кропив’яний опік, — пояснює лікар-дерматовенеролог вищої категорії Володимир АГАФОНОВ. — Припухлості та пухирі можуть залишатися на шкірі від кількох годин до кількох місяців, але зникають, якщо на них натиснути. Існує кілька різновидів кропив’янки, але найчастіше це — дерматит алергічного походження, й захворювання розвивається як яскраво виражена реакція організму на певний алерген.

У ролі подразника можуть виступати лікарські засоби та БАДи, продукти харчування та харчові добавки (горіхи, шоколад, цитрусові, яйця, фрукти, овочі, алкоголь, ментол), укуси комах, пилок рослин, шерсть тварин, побутова хімія. Кропив’янка також часто виникає як реакція організму на сонячні промені, вплив тепла чи холоду (фізична кропив’янка). Рідше причинами захворювання стають вірусні інфекції та перенесені стреси.

При цьому в однієї людини можуть проявлятися різні типи кропив’янки, а висипання здатні мігрувати по різних частинах тіла.

ГОСТРА ЧИ ХРОНІЧНА

За словами фахівця, розрізняють гостру та хронічну форми кропив’янки. При гострій симптоми (почервоніння, пухирі, печіння, набряк шкіри) можуть виникнути протягом кількох хвилин, практично відразу після контакту з алергеном або подразником, проте так само швидко зникають після його усунення. До цієї групи відносять усі види кропив’янки, прояви яких тривають трохи більше кількох тижнів.

Хронічна кропив’янка зустрічається в людей, які щодня піддаються впливу подразнюючого фактора. Ця форма захворювання відрізняється тим, що через деякий час після зникнення висип з’являється знову та вкрай неохоче зникає навіть після усунення подразника. При цьому людина відчуває сильний свербіж, який може супроводжуватися підвищенням температури тіла та нервовими розладами.

Нерідко хронічна кропив’янка виникає внаслідок тривалого запального процесу в організмі (хвороби печінки, шлунково-кишкового тракту, горлянки, гортані, ясен і зубів).

НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ!

Зрідка при тяжкій формі кропив’янки може виникати набряк Квінке — гостра алергічна реакція, що становить загрозу життю. Ускладнення характеризується швидким і раптовим розвитком яскраво вираженого набряку губ, язика, щік, повік. Якщо набряк розвивається в ділянці гортані, можлива асфіксія — утруднення дихання аж до ядухи. Тому за підозри на набряк Квінке необхідно терміново викликати «швидку».

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

— Виявити точну причину та тип кропив’янки може лише лікар — дерматолог чи алерголог, — упевнений Володимир Агафонов. — На основі огляду, скарг пацієнта та низки аналізів (аналізи крові та сечі, алергопроби тощо) фахівець визначить природу подразника та виключить більш серйозні захворювання, симптомом яких може виступати висип на шкірі.

Єдиної схеми лікування кропив’янки немає — терапія підбирається індивідуально. Але загальною умовою є суворе дотримання дієти, яка запобігає потраплянню в організм алергенних продуктів. Важливо також припинити прийом будь-яких медикаментів, можна приймати лише ліки, призначені спеціалістом. Переважно це антигістамінні препарати, які можуть призначати на тривалий термін — до пів року. При дотриманні всіх рекомендацій фахівця прогноз лікування кропив’янки зазвичай сприятливий. При хронічному перебігу захворювання потрібне постійне спостереження дерматолога.

Для профілактики рецидивів кропив’янки рекомендується вести здоровий спосіб життя, дотримуватися принципів дієтичного харчування, мінімізувати контакт із потенційними подразниками та пролікувати вогнища хронічної інфекції в організмі. Необхідно також уникати стресів, сильного перегріву та переохолодження організму.

Ірина КАДЧЕНКО.