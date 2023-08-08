Власники житла можуть подати заявку на компенсацію за прихисток переселенців дистанційно.

Власники нерухомості можуть надати тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам у межах програми «Прихисток», навіть перебуваючи за кордоном. А також отримати компенсацію за безоплатне розміщення таких осіб у своїх житлових приміщеннях.

Для цього необхідно зареєструватися на сайті «Прихисток» (https://prykhystok.gov.ua/) і розмістити оголошення про надання прихистку внутрішнім переселенцям. Крім власників житла, це можуть зробити їхні представники.

У Мінреінтеграції наголошують, що для подачі заявки на отримання компенсації особиста присутність не є обов’язковою. Достатньо надіслати лист-повідомлення з копіями підтверджувальних документів на визначену відповідальним виконавчим органом місцевого самоврядування електронну адресу. Для коректного розрахунку компенсації це потрібно зробити не пізніше наступного робочого дня після надання житла ВПО. З формами таких повідомлень і заяв можна ознайомитися за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2022-%D0%BF#n31

Зазначена компенсація виплачується в розмірі 450 грн на місяць за розміщення одного внутрішнього переселенця у теплий період року та 900 грн — під час опалювального сезону.