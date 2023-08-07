М’ясо під баклажанами не лише смачне, а ще й готується швидко.
- 600 г курячого філе
- 1 середній баклажан
- 200 г печериць
- 2 середні помідори
- 1 цибулина
- 100 г твердого сиру
- 3 середні зубчики часнику
- 150 г майонезу
- чорний мелений перець (за смаком)
- сіль (за смаком)
М’ясо нарізати невеликими кубиками. Форму для запікання змастити олією, викласти шматочки курки близько один до одного. Посолити, поперчити. У майонез вичавити часник, розмішати. Змастити майонезом м’ясо. Цибулину нарізати напівкружальцями, викласти на м’ясо. Зверху — очищені та нарізані соломкою баклажани. Далі — пластинки печериць. Посолити, поперчити. Накрити кружальцями помідорів, змастити останній шар майонезом.
Форму накрити фольгою, поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 35—40 хв. Дістати з духовки, притрусити тертим сиром, готувати без фольги ще 15—20 хв. У цієї страви виходить дуже апетитною підлива, з чорним хлібом — смакота!
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