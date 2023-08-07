М’ясо під баклажанами не лише смачне, а ще й готується швидко.

600 г курячого філе

1 середній баклажан

200 г печериць

2 середні помідори

1 цибулина

100 г твердого сиру

3 середні зубчики часнику

150 г майонезу

чорний мелений перець (за смаком)

сіль (за смаком)

М’ясо нарізати невеликими кубиками. Форму для запікання змастити олією, викласти шматочки курки близько один до одного. Посолити, поперчити. У майонез вичавити часник, розмішати. Змастити майонезом м’ясо. Цибулину нарізати напівкружальцями, викласти на м’ясо. Зверху — очищені та нарізані соломкою баклажани. Далі — пластинки печериць. Посолити, поперчити. Накрити кружальцями помідорів, змастити останній шар майонезом.

Форму накрити фольгою, поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 35—40 хв. Дістати з духовки, притрусити тертим сиром, готувати без фольги ще 15—20 хв. У цієї страви виходить дуже апетитною підлива, з чорним хлібом — смакота!