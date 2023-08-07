Продовжити плодоношення огірків до самих холодів цілком можливо.

Правильний сорт. Підбирайте сорти різного терміну дозрівання. Це продовжить сезон плодоношення. З цією ж метою огірки висівають у кілька етапів. Крім того, обирайте самозапильні сорти. Адже з наближенням холодів комах-запилювачів ставатиме менше.

Оптимальна відстань. Не допускайте загущених посівів, у тісноті огірки плодоносять погано.

Вертикальні грядки. На вертикальних грядках огірки плодоносять краще. Для їх облаштування найбільше підходить шпалерна сітка або принаймні опори.

Підживлення. Особливо ефективні у другій половині літа — позакореневі підживлення з додаванням невеликої кількості азотних добрив (0,5 ст.л. сечовини на 10 л теплої води). Це дозволить омолодити листя та запобігти його пожовтінню. Корисними будуть обприскування настоєм золи. 0,5 кг золи заливають 10 л окропу, настоюють 3—4 доби, проціджують і обробляють кущі. Або ж на 10 л води — 50 г суперфосфату. Позакореневі підживлення здійснюють уранці, аби краплі вологи встигли висохнути ще до того, як почнеться спека. Ввечері не обробляють, бо зайва волога може спричинити грибкові хвороби. Із органічних добрив можна підживити кущі під корінь коров’яком (1:10) із додаванням на кожні 10 л розчину 30 г суперфосфату. Добре діє і трав’яний настій.

Регулярні поливи та мульчування. Лапате листя огірків випаровує багато води, тож рослинам потрібні регулярні поливи. Поливають лише теплою водою. Мульчують грядки скошеною травою, торфом, тирсою, перегноєм чи компостом. Мульча зберігає вологу, захищає корені від температурних коливань і сприяє утворенню додаткових коренів.

Захист від хвороб. Хворіють огірки, на жаль, нерідко, особливо під кінець літа. Аби зміцнити їх, потрібно дотримуватись правил агротехніки: регулярно поливати та підживлювати, обробляти протигрибковими препаратами. При виборі сортів обирайте стійкі до хвороб і шкідників. Від борошнистої роси допоможуть обприскування настоєм соди. 10 г кальцинованої соди розчиняють у 2 л гарячої води й додають 1 ч.л. стружки господарського мила, рідини для миття посуду або рідкого мила. Обприскують кожні 6—8 днів. Або ж обробляють молоком із йодом. Молоко розбавляють водою у співвідношенні 1:9 та додають 30 крапель йоду. Якщо огірки ростуть у закритому ґрунті, теплиці регулярно провітрюють.

Приваблення комах. Для запилюваних сортів потрібно приваблювати бджіл. Висаджуйте квіти, які цвітуть у другій половині літа та восени.

Вчасний збір урожаю. Чим частіше збирають урожай, тим швидше утворюються нові зав’язі. Перерослі плоди спричиняють швидке старіння куща.

Катерина ОКУНЬ.