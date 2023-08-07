А під час війни зростає ймовірність його спалаху, як і багатьох інших інфекційних захворювань, попереджають у МОЗ.

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНИЙ

Кір швидко передається від хворої людини повітряно-крапельним шляхом, тобто під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря під час чхання, кашлю або розмови хворого. 9 з 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, можуть інфікуватися. Вірус кору може зберігати заразність у повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

ПЕРЕБІГ

Інкубаційний період (від моменту потрапляння збудника до перших симптомів) хвороби становить у середньому 10—12 днів. Далі починається період захворювання з високою температурою, головним болем, нежитем, сухим кашлем, збільшенням лімфовузлів, запаленням слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), часто проносом і блюванням. На четвертий-п’ятий день хвороби з’являється червоний висип — спочатку на шкірі голови й обличчя, а згодом — по всьому тілу. Хвороба із симптомами триває до чотирьох тижнів і довше.

СПРИЧИНЕНІ УСКЛАДНЕННЯ

Кір може мати тяжкий перебіг і часто потребує госпіталізації незалежно від віку. Хворі тривалий час є заразними. Захворювання може спричинити пневмонію, вушну інфекцію (отит), запалення головного мозку (енцефаліт), інші серйозні ускладнення, а також інвалідність і смерть. До віддалених наслідків кору належить підгострий склерозуючий паненцефаліт, що розвивається через 5—10 років після перенесеного кору та завжди закінчується смертю.

ЯК ЗАХИСТИТИСЯ

Ліків, що були б ефективними та доступними і діяли на вірус кору, — немає. Єдиний надійний захист від цієї небезпечної хвороби — вакцинація. А може, краще перехворіти на кір і мати «природний імунітет»?

Якщо невакцинована дитина або доросла людина заразиться і перехворіє на кір, у неї, певна річ, сформується природний імунітет від цього захворювання. Однак ця хвороба може мати вкрай тяжкий перебіг і часто потребує госпіталізації. Інфекція може спричинити ускладнення (пневмонію, енцефаліт), призвести до інвалідності чи смерті. А також може бути ослаблення імунітету протягом місяців і навіть років — «імунна амнезія».