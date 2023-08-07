Почастішали випадки шахрайства на темі грошової допомоги для українців. У Мінреінтеграції попереджають про розповсюдження в популярних месенджерах і соцмережах шахрайських публікацій із пропозиціями отримати соціальні виплати для українців. Зокрема — нібито від ВПП ООН та інших міжнародних організацій.

Для отримання допомоги шахраї пропонують людям перейти за посиланням і ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв.

При цьому зловмисники використовують підробні сайти, які імітують популярні українські банки.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують довіряти тільки офіційним ресурсам:

✔ офіційний сайт Мінсоцполітики — https://www.msp.gov.ua/

✔ офіційний сайт ДП «ІОЦ Мінсоцполітики України» — https://www.ioc.gov.ua/

✔ офіційний сайт платформи «єДопомога» — https://aid.edopomoga.gov.ua/

А також:

✔ не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих і підозрілих вебсайтах;

✔ у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті — негайно заблокувати платіжну картку;

✔ дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.