Вона смачна в будь-якому вигляді, а тут ще й із вершковим соусом…

1 кг картоплі

сіль

пучечок зелені кропу та петрушки

1 середній лавровий листок

Вершковий соус:

1 середня цибулина

2 середні зубчики часнику

2 столові ложки вершкового масла

180 мл вершків (33%)

1 чайна ложка борошна

0,5 чайної ложки солі

чорний мелений перець

Картоплю з лавровим листком відварити в підсоленій воді до готовності, воду злити.

Для соусу дрібно нарізати цибулину. В сковороді розтопити масло, викласти цибулю, смажити до золотавості. Всипати до цибулі борошно, перемішати, щоб не було грудочок. Влити вершки, перемішати. Готувати близько 5—7 хв. до загусання. Соус посолити, поперчити. Додати дрібно натертий часник. Потримати на вогні 2 хв., зняти з плити.

Додати до картоплі соус і посічену зелень. Каструлю накрити кришкою, акуратно потрусити, щоб кожна картоплина “скупалася в соусі”.