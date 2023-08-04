Кращий термін посіву дайкона, який вирощують у відкритому та закритому ґрунті, — кінець липня — початок серпня. Так вдається уникати квітучості рослин.

Річ у тім, що в наших кліматичних умовах у дайкона прискорюється цвітіння, а утворення коренеплодів уповільнюється. У другій половині літа довжина світлового дня зменшується, тому стримується утворення квітучих пагонів, а коренеплоди розвиваються краще.

Насіння висівають на грядки шириною 140 см у два ряди, схема посіву — 50—60 см на 25—40 см. Відстань між рослинами в ряду залежить від сортових особливостей, здебільшого від розмірів корінців. У борозенки висівають насіння і присипають пухким ґрунтом шаром 1,5—2 см. Зазвичай через 3—5 днів з’являються сходи. Після їхньої появи ґрунт поливають, щоб не утворювалася кірка.

Сорти з округлою формою коренеплоду можна пересаджувати. Після утворення двох-трьох справжніх листків рослини проріджують, а потім підживлюють. Якщо ґрунт родючий, то цього можна й не робити.

Дайкон збирають у суху погоду. На легких ґрунтах його висмикують, на важких або при глибокому розташуванні коренеплодів викопують лопатою. Потім обрізують бадилля й укладають коренеплоди в ящики з піском, сітчасті та поліетиленові мішки. Добре зберігається в холодильнику при температурі 3—5 градусів.

Для отримання пізнього осіннього врожаю насіння висівають у серпні, після збирання теплолюбних культур. Коли температура повітря знизиться до 10 градусів, грядки накривають плівкою.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.