До кого саме звертаються, коли в молитвах, зокрема за здоров’я воїнів, згадують «усі вищі Сили Небесні»? Мирослава. Київська область.

Відповісти читачці ми попросили настоятеля харківського храму І.Богослова (ПЦУ) митрофорного протоієрея о.Віктора МАРИНЧАКА.

— Сили Небесні — вищі за все. Бог-Отець їх сотворив, тож до них не належить, як і Бог-Син — Христос. Богородиця — теж обрана як Матір Господа, тому чесніша за херувимів і вища за все у світі. Церква ж молиться до святих Небесних Сил Безтілесних, тобто до ангелів, яких іще називають Небесним Воїнством. І особливо пошановують 21 листопада — в день Собору Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил Безтілесних.

У перекладі з грецької мови «ангел» — посланець. У старозавітних книгах Бог посилає ангела, аби захистити Свій народ. А деколи — й покарати його. Згадки про ангелів зустрічаємо в усіх значних моментах історії спасіння.

У Новому Заповіті все земне життя Ісуса Христа, Богородиці й апостолів позначене присутністю ангелів. Вони — не божественні істоти, але створіння Божі — найвизначніші, найвищі, найдосконаліші серед решти створінь, повністю від Нього залежні й призначені для спасіння людства. Центр ангельського світу — Христос; вони — Його ангели, бо створені Ним і для Нього: «Що на небі і що на землі, видиме й невидиме: чи то престоли, чи господства, чи начала, чи власті, все було Ним і для Нього створене» (Кол. 1:16).

Безтілесні й безсмертні, наділені непересічним розумом і волею, вони можуть входити у спілкування з іншими мешканцями неба і землі. Їхні рішення — моментальні, без вагань, відмовок і каяття: на зло ангели завжди відповідають «ні», а на добро — «так».

За класифікацією Діонісія, до першої та найвищої ангельської ієрархії належать Серафими (палаюча любов), Херувими (повнота знання) і Престоли (пізнання в Бозі суті речей); до другої — Господства (визначення цілі), Власті (встановлення порядку) і Сили (протиставлення злим силам); до третьої — Начала (керівництво державами), Архангели (керівництво ангелами) й Ангели (посланці до людей). Назви дев’яти ангельських чинів походять зі Святого Письма і визначають особливості їхнього служіння. Дві основні функції ангелів — прославлення Бога і спасіння людей, якого вони допомагають досягти. Для охорони ж окремої людини наставлений «ангел-охоронитель», який супроводжує нас на духовній дорозі життя. Тома Аквінський вважав, що свого ангела-охоронителя людина отримує від Бога вже від моменту народження — і той, охороняючи її, веде до Хрещення як початку нашого спасіння.

І навіть якщо людина так і залишається неохрещеною, ангел-охоронитель не покидає її зовсім, але намагається відвернути людську душу від іще більшого зла. Певно, кожному з нас відома й молитва до ангела-охоронителя, в якій благаємо охорони від усього злого, заохочування до добрих діл і проводу на спасенну дорогу. Тому, вболіваючи за воїнів, молитовно прохаємо заступництва за них усіх Небесних Сил Безтілесних.

Шукала відповідь Ольга ГОЙДЕНКО.