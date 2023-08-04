Малий і середній бізнес поступово відновлюються, зростає ділова активність у тих галузях економіки, які важливі для країни в стані війни. Про це свідчать тенденції, що складаються цьогоріч на ринку праці. Такі дані визначені Державною службою зайнятості.

Найбільш затребуваними в цих умовах є такі фахівці: продавець-консультант, водій, менеджер з продажу, бухгалтер, кухар, інженер, лікар, вантажник, швачка, фармацевт.

У Державній службі зайнятості також інформують, що найчастіше роботодавці шукають:

✔ кваліфікованих робітників з інструментом — 21 відсоток від усіх поданих вакансій;

✔ робітників із обслуговування, експлуатації устаткування та машин — 16 відсотків;

✔ працівників сфери торгівлі та послуг — 15 відсотків.

Нині найбільша кількість вакансій зареєстрована в місті Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській і Київській областях.

У відомстві також нагадують, що шукати роботу можна на Єдиному порталі вакансій (https://jobportal. dcz.gov.ua), через боти в Telegram, або ж звернувшись до найближчого центру зайнятості.