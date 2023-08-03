Яскрава, соковита, апетитна овочева страва, та ще й цілком самостійна. Проте можна подати й на гарнір.

Соус:

350 г болгарського перцю

350 г помідорів

200 г цибулі

2—3 гілочки чебрецю (за бажання)

сіль

олія

Овочева основа:

500 г кабачків

500 г баклажанів

500 г помідорів

Заправка:

5 столових ложок олії

3 великі зубчики часнику

свіжий кріп і базилік (за смаком)

сіль (за смаком)

чорний мелений перець (за смаком)

бальзамічний оцет (за бажання)

Для соусу перець викласти у форму для запікання. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, готувати 15 хв., потім перевернути на інший бік, запікати ще 15 хв. Шкірочка має почорніти. Гарячий перець викласти в поліетиленовий пакет, зав’язати, залишити на 15 хв. пропаритися — так шкірочка легко відокремиться. Потім почистити від шкірки та насіння, нарізати довільно.

Цибулю дрібно нарізати. Помідори очистити від шкірки, нарізати довільно. В олії обсмажити цибулю. Додати помідори. Смажити 3 хв. Викласти перець. Посолити, поперчити. Готувати близько 5—7 хв. Перекласти трохи охолоджений соус у блендер, подрібнити на пасту. Додати листочки чебрецю, перемішати. Викласти соус у форму для запікання, розрівняти.

Для овочевої основи кабачки, помідори та баклажани нарізати тонкими кружальцями. У форму, чергуючи, викласти баклажани, помідори, кабачки.

Для заправки зелень і часник посікти. Змішати олію, зелень, часник. Посолити, поперчити, перемішати. Овочі полити заправкою. Форму накрити фольгою. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Готувати близько 1 год.

За бажання при подачі можна збризнути овочі бальзамічним оцтом.