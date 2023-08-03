Яскрава, соковита, апетитна овочева страва, та ще й цілком самостійна. Проте можна подати й на гарнір.
Соус:
- 350 г болгарського перцю
- 350 г помідорів
- 200 г цибулі
- 2—3 гілочки чебрецю (за бажання)
- сіль
- олія
Овочева основа:
- 500 г кабачків
- 500 г баклажанів
- 500 г помідорів
Заправка:
- 5 столових ложок олії
- 3 великі зубчики часнику
- свіжий кріп і базилік (за смаком)
- сіль (за смаком)
- чорний мелений перець (за смаком)
- бальзамічний оцет (за бажання)
Для соусу перець викласти у форму для запікання. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку, готувати 15 хв., потім перевернути на інший бік, запікати ще 15 хв. Шкірочка має почорніти. Гарячий перець викласти в поліетиленовий пакет, зав’язати, залишити на 15 хв. пропаритися — так шкірочка легко відокремиться. Потім почистити від шкірки та насіння, нарізати довільно.
Цибулю дрібно нарізати. Помідори очистити від шкірки, нарізати довільно. В олії обсмажити цибулю. Додати помідори. Смажити 3 хв. Викласти перець. Посолити, поперчити. Готувати близько 5—7 хв. Перекласти трохи охолоджений соус у блендер, подрібнити на пасту. Додати листочки чебрецю, перемішати. Викласти соус у форму для запікання, розрівняти.
Для овочевої основи кабачки, помідори та баклажани нарізати тонкими кружальцями. У форму, чергуючи, викласти баклажани, помідори, кабачки.
Для заправки зелень і часник посікти. Змішати олію, зелень, часник. Посолити, поперчити, перемішати. Овочі полити заправкою. Форму накрити фольгою. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Готувати близько 1 год.
За бажання при подачі можна збризнути овочі бальзамічним оцтом.
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