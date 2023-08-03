1. Сортові особливості. Це найприкріша причина, адже від городника тут нічого не залежить, хоч би як старався.

2. Надлишок або дефіцит поживних елементів — переважно фосфору та калію. Зайва старанність при проведенні підживлень або, навпаки, пропуск у графіку нерідко призводять до значного погіршення смаку кабачків. Відбувається надмірне накопичення калію, магнію, фосфору та інших поживних мінеральних елементів. Бажано надати перевагу органіці.

3. Захворювання та шкідники. Деякі грибкові інфекції можуть стати першопричиною гіркоти. Насамперед це фузаріоз і антракноз, які останніми роками все частіше виявляють на гарбузових культурах. Хворі рослини є легкою здобиччю для комах-шкідників, які завдають ще більшої шкоди. І кабачки, намагаючись захиститися, виробляють надлишок кукурбітацину. Ось звідки й гіркота.

4. Різкі перепади температури повітря. Можуть також спричинити погіршення смаку.

5. Порушення режиму поливу. Одна з основних причин появи гіркоти, хоча кабачки не вимогливі до вологи. Однак брак води може спровокувати накопичення в плодах нітратів, що спричиняють гіркоту. До такого ж результату призводить різка зміна посухи рясними опадами, а також надлишок вологи. У відповідь на стрес у рослини активуються захисні механізми, що призводить до вироблення кукурбітацину.

6. Неправильне сусідство. Кабачки — з тих культур, що перехресно запилюються, тому їх небажано висаджувати поблизу від рослин із «несмачним» пилком (приміром, декоративних гарбузів, які нерідко вирощують на наших городах). Перелітаючи з квітки на квітку, комахи-запилювачі на лапках можуть перенести «чужорідний» пилок. На зовнішньому вигляді це ніяк не позначиться, та іноді може додати овочу гіркоти.

7. Нестача світла. Культура любить добре освітлені ділянки, без затінення. Лише в цьому випадку вдасться виростити смачні соковиті плоди. Висадженим в тіні високих будівель чи дерев кабачкам бракує світла, особливо наприкінці літа, коли день помітно скорочується. Чим гірші умови освітлення, тим більше гіркоти можуть накопичити плоди.