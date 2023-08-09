Сам процес збирання насіння не становить жодних труднощів. Однак варто заздалегідь подбати про терміни дозрівання культури та досягнення плодами максимальної стиглості.

Баклажан — культура самозапильна, тому отримаєте насіння того сорту, який посадили. І пам’ятаймо, що насіння можна отримати лише з сортів, а не гібридів.

Якщо насіння світло-жовте, воно не зійде, навіть не витрачайте час і сили на нього. Повністю визріле якісне насіння баклажана має коричневий колір.

Відділяється воно дуже легко, тільки робити це потрібно у воді, інакше не впораєтеся. Розрізаємо баклажан упоперек, поміщаємо у воду й пальцями все це насіння акуратно видавлюємо. Потім воду зливаємо на сито, а насіння висушуємо на папірці.

Насіння баклажана може зберігатися до 5 років при дотриманні правильних умов — тримайте його в паперових пакетах при кімнатній температурі. Звичайно, воно не повинно лежати на сонці, піддаватися впливу зайвого тепла та високої вологості.