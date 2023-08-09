Пісочне тісто, кремовий прошарок і ніжна кислинка від малини. Це просто диво!

На форму 30х22 см

Пісочне тісто:

400 г борошна

250 г холодного вершкового масла

2 чайні ложки розпушувача

3 столові ложки цукрової пудри

5 жовтків

Начинка:

5 білків

200 г цукру

30 г крохмалю

1 столова ложка ванільного цукру

дрібка солі

500 г малини

Масло нарізати маленькими кубиками. Борошно змішати з розпушувачем. Додати до нього масло, перетерти пальцями на крихту. У центрі зробити ямку, викласти цукрову пудру та жовтки. Швидко замісити м’яке однорідне тісто. Розділити його на більшу та меншу частини (близько 40 та 60%). Викласти в пакети та залишити в морозилці на 1 год.

Більшу частину тіста крупно натерти в застелену пергаментом форму. (Якщо форма кругла, підійде діаметром 28 см). Розподілити, трохи притискаючи. Поставити основу пирога в розігріту до 190 градусів духовку. Випікати 15—20 хв., має трохи підрум’янитися. Дістати з духовки, дати охолонути.

Для начинки збити міксером білки з дрібкою солі на пишну пінку. Поступово всипати цукор і ваніль, збити на щільну масу. Додати крохмаль, обережно перемішати ложкою. Розрівняти білкову масу на охолодженій пісочній основі.

Викласти малину, трохи вдавлюючи в пінку. Тісто, що залишилося, крупно натерти, рівномірно розподілити зверху. Випікати пиріг при 190 градусах близько 40—45 хв. Дати охолонути, перед подачею можна присипати цукровою пудрою.