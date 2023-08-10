Більшість пенсіонерів отримують пенсію на картку. Тому, звісно, ситуації, коли термін дії картки скінчився та/або її втрачено, є доволі розповсюдженими. То чи треба повідомляти ПФУ, якщо змінюєш картку?

Не завжди. У разі її заміни через закінчення терміну дії або втрату потрібно звернутися до відділення банку. Зазвичай після перевипуску картку «прив’язують» до поточного рахунку пенсіонера. У такому разі повідомляти про зміну картки Пенсійний фонд не потрібно.

У разі ж зміни самого рахунку чи банку інформацію про це обов’язково потрібно надати органу ПФУ задля вчасного отримання пенсії. Це можна зробити двома способами.

1. Звернувшись особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

2. Через вебпортал електронних послуг ПФУ, надіславши відповідну заяву та вказавши нові банківські реквізити.