Рулетики з яєчних млинців із крабовою начинкою ідеальні для подачі й на святковий стіл, і на легкий домашній перекус.
- 100 г крабових паличок
- 4 яйця
- 100 г сметани
- 2 плавлені сирки
- майонез
- зелень
- 1 зубчик часнику
- сіль
Для омлету в миску вбити яйця, посолити, додати сметану, збити разом. Прямокутну форму застелити пергаментом, вилити омлетну суміш. Розмір форми на цю кількість інгредієнтів має бути приблизно 20х25 см. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, випікати 15–20 хв. до рум’яності.
Поки омлет у духовці, приготувати начинку. Середньо натерти сирок. Додати посічену зелень, вичавлений часник і дрібненько нарізані крабові палички. Засмачити майонезом, перемішати. Солити начинку немає необхідності, адже і сир, і майонез містять сіль.
Дістати омлет з духовки, дати охолонути до кімнатної температури. Розподілити начинку. Акуратно, за допомогою пергаменту, згорнути рулет. Покласти в холодильник на 30 хв. Охолоджений рулет нарізати порційними шматочками.
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