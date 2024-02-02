Рулетики з яєчних млинців із крабовою начинкою ідеальні для подачі й на святковий стіл, і на легкий домашній перекус.

100 г крабових паличок

4 яйця

100 г сметани

2 плавлені сирки

майонез

зелень

1 зубчик часнику

сіль

Для омлету в миску вбити яйця, посолити, додати сметану, збити разом. Прямокутну форму застелити пергаментом, вилити омлетну суміш. Розмір форми на цю кількість інгредієнтів має бути приблизно 20х25 см. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, випікати 15–20 хв. до рум’яності.

Поки омлет у духовці, приготувати начинку. Середньо натерти сирок. Додати посічену зелень, вичавлений часник і дрібненько нарізані крабові палички. Засмачити майонезом, перемішати. Солити начинку немає необхідності, адже і сир, і майонез містять сіль.

Дістати омлет з духовки, дати охолонути до кімнатної температури. Розподілити начинку. Акуратно, за допомогою пергаменту, згорнути рулет. Покласти в холодильник на 30 хв. Охолоджений рулет нарізати порційними шматочками.