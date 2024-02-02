Якщо життя людини (незалежно від віку) під загрозою смерті, то варто негайно покликати священника й охрестити її, аби не відійшла у вічність нехрещеною. Та коли священника поблизу немає, охрестити того, кому загрожує смерть, може й пересічний вірянин — без священичого сану та незалежно від статі. Ось у якій посллідовності слід це робити. Поливши тричі водою голову охрещуваного зі словами: «Охрещується раб Божий (ім’я) в ім’я Отця (полити перший раз водою). Амінь. І Сина (полити другий раз водою). Амінь. І Святого Духа (полити третій раз водою). Амінь». Для звершення Таїнства Хрещення немає жодних обмежень, його можна прийняти в будь-який час, і неважливо, день тоді буде чи ніч, піст чи не піст, свято чи будні. Єдине, що в дорослої людини попередньо треба спитати, чи вірує вона в Ісуса Христа — єдиного Спасителя і Бога.

Такий спосіб хрещення, на жаль, став актуальним у час війни, коли через російські обстріли поруч із фронтом люди перебувають у смертельній небезпеці, не відаючи, чи зможуть за таких умов дочекатися зустрічі зі священником. І таке Хрещення дійсне. Та в разі одужання чи припинення іншого роду небезпеки, що нерідко траплялося після хрещення, це Таїнство доповнюють у Церкві лише певними молитвами й Таїнством Миропомазання.

Хрещення долучає тих, хто прийняв його, до Церкви, відкриває людині дорогу до Царства Божого, до спасіння, до вічного життя, тоді як неохрещені люди позбавлені молитовної підтримки у вічності, наголошують у ПЦУ.

Шукала відповідь Ольга ГОЙДЕНКО.