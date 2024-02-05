Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тис. грн особам із інвалідністю та дітям і 2 тис. грн для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

Серед тих, хто має право на отримання довідки про взяття на облік як ВПО, особи, житло котрих знищено або пошкоджено (до ступеня непридатного для проживання) внаслідок збройної агресії росії (за наявності підтвердження відповідним актом обстеження технічного стану будинку або квартири). Це передбачено постановою КМУ від 1 жовтня 2014 року №509.

Виплати ВПО можуть бути призначені таким особам відповідно до урядової постанови від 20 березня 2022 року №332.

Також відповідну державну допомогу можуть надавати ще на один шестимісячний період, якщо особа повернулася до місця проживання, з якого вона перемістилася, відмовилася від допомоги та після цього її житло було знищено або пошкоджено.

Цю допомогу, роз’яснюють у Мінсоцполітики, виплачують за наявності даних про пошкоджене/зруйноване житло в Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф проти України.

Або за наявності документального підтвердження від органів місцевого самоврядування про пошкодження/знищення житлового приміщення внаслідок збройної агресії рф, яке надається із заявою на отримання допомоги.

Також у роз’ясненні зазначено, що житло, віднесене до 2 та 3 категорій пошкодження, вважають таким, що непридатне для проживання.