Кілька разів «обпеклася» на тому, що вся розсада полягла через збудників хвороб чи грибків, які містились у землі для посадки. Тепер землесуміш перед посівом насіння постійно стерилізую. Причому роблю це в мікрохвильовій печі, бо, як на мене, цей спосіб найпростіший.

Перед стерилізацією землю проливаю рожевим розчином марганцівки. Важливо, щоб земля була добре зволоженою, бо саме завдяки парі процес знезараження відбуватиметься краще. Пропарюю ґрунт у скляному посуді, накритому кришкою. Не можна проводити стерилізацію в металевих ємностях і поліетиленових пакетах. Мікрохвильову піч вмикаю на 7—10 хв. на повну потужність. Може з’явитися специфічний запах.

Важливо! Після знезараження ґрунт стає стерильним. Тому коли він повністю охолоне, його треба полити біостимуляторами (їх є величезний асортимент у спеціалізованих магазинах). Через 1,5—2 тижні можна висівати насіння на розсаду.

Ніна БОЖКО.

Волинська обл.