Проста вегетаріанська страва з корисної та багатої на білок сочевиці. Компанію бобовим складають попередньо обсмажені цибуля та гарбуз. Для більшої соковитості готується все у томатному соусі.

200 г червоної сочевиці

400 г гарбуза

1 велика цибулина

3 зубчики часнику

2 столові ложки томатної пасти

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

чверть чайної ложки паприки

1 чайна ложка меленого імбиру

олія

Цибулину нарізати дрібними кубиками, гарбуз — середніми. Часник посікти. В розігріту олію викласти часник та імбир, прогріти 2 хв. на середньому вогні, щоб віддали аромат. Додати цибулю, смажити до золотавості. Гарбуз перекласти в сковорідку, перемішати та смажити на середньому вогні 3 хв. Додати сочевицю, перець, сіль і томатну пасту. Влити 300 мл гарячої води. Довести до кипіння. Далі готувати під кришкою до м’якості сочевиці, близько 10–15 хв.