СЕКРЕТИ СМУЖКИ

Кольорова риска на тюбику «розповість», яких компонентів більше використано при створенні зубної пасти — природного походження чи хімічного. У пасті з синьою смужкою природною може виявитися лише п’ята їх частина, решта ж — активні хімічні речовини, тож таку пасту варто чергувати з менш агресивними. Наявність чорної означатиме повністю штучний склад; такі призначені здебільшого для курсів лікування, а не на щодень. Червона смужка — на гігієнічних, профілактичних зубних пастах із збалансованим вмістом природних і хімічних компонентів. Зелена — вирізняє гігієнічні, профілактичні пасти, переважно з натуральної сировини, при виборі яких мають бути пильними люди з алергією.

СКЛАД: «ЗА» І «ПРОТИ»

Цінний компонент зубної пасти — фтор, який зміцнює емаль, нищить бактерії, убезпечує від нальоту. Кальцій «відповідає» за зміцнення зубів і захист від карієсу, але не в одному тюбику із фтором, тож чергуйте пасти з цими складниками. Ксиліт протидіє шкідливим мікроорганізмам, захищає від карієсних порожнин, відновлює і зміцнює зубну емаль.

Екстракти кори дуба, ромашки, шавлії — теж на користь зубам. Цитрат цинку має антисептичну дію, не дає затвердіти мінеральним речовинам. Пірофосфати сповільнюють ріст хвороботворних бактерій, запобігають появі зубного нальоту.

Небажані складники зубної пасти, принаймні на щодень, — зокрема, антибіотики триклозан і тріклогард, лаурилсульфат (Sodium Laurel Sulphate, або SLS) та лауретсульфат (Sodium Laureth Sulfate, або SLES), флюорид (Fluoride, Sodium Fluoride), частина парабенів.

МЕЖІ АБРАЗИВНОСТІ

Що дрібніші абразивні частинки зубної пасти, то делікатніший вплив, — і навпаки. Рівень абразивності визначають індексом RDA. Для чутливих зубів його оптимальне значення — до 30. Паста з вищим за 75 — не на щодень!

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.