Після повернення контролю над тимчасово окупованими територіями багато громадян можуть стикатися з питаннями, які потребують підтримки юристів. Вони можуть дистанційно отримати безоплатну юридичну допомогу через систему безоплатної правничої допомоги (БПД).

Фахівці надають консультації з питань:

відновлення втрачених документів;

фіксації ушкоджень і подання заяви на компенсацію за пошкоджене чи знищене майно;

встановлення фактів, що мають юридичне значення: народження, смерті тощо;

звернення до правоохоронних органів з питань жорстокого поводження, катування, сексуального насильства в умовах війни;

інших питань.

Щоб отримати усну консультацію, телефонуйте до контакт-центру системи БПД за номером: 0 800 213 103, у будні з 8 до 18 год. Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

Громадяни з-за кордону можуть звертатися за номером: +38(044) 363-10-41 (вартість дзвінка — згідно з тарифами мобільного оператора).

Також доступні безкоштовні дзвінки з мобільного застосунку Telegram за номером: 0(67) 721-31-03.