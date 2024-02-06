Пацієнтам із симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ на період дії воєнного стану можна оформити тимчасову непрацездатність на 5 календарних днів дистанційно, нагадують у МОЗ.

У разі, якщо дію медвисновку про тимчасову непрацездатність потрібно буде продовжити на період понад 5 календарних днів, пацієнт обов’язково повинен буде з’явитися на особистий прийом до лікаря.

Ця норма діяла під час пандемії та дозволяла лікарю формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому.

За наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ пацієнт має змогу звернутися до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку, а лікар на підставі звернення та опитування пацієнта відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Для призначення лікування він може також дистанційно виписати електронний рецепт. До речі, навіть перший е-рецепт відтепер можна отримати без особистого прийому.