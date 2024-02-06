Цих невеличких комашок іноді можна помітити біля вазонів і розсади. Називаються вони грибні комарики, або сціариди. Дорослим рослинам ці комахи зазвичай не надто дошкуляють. А от личинки, якщо їх багато, іноді підгризають корінці молодих рослин, зокрема й розсади. До того ж комахи можуть переносити грибкові інфекції. З’являються вони там, де за вазонами та розсадою не зовсім правильно доглядають.

У приміщення грибні комарики можуть потрапляти з ґрунтом або ж прилітають з вулиці. Заводяться у вологому субстраті, надто ж якщо там є часточки органіки.

ЯК ВИВЕСТИ?

Головне правило — уникати перезволоження ґрунту. Без води личинки швидко гинуть. Також надавайте перевагу поливу рослин з піддона. Поверхню землі посипте шаром грубозернистого піску. Так комаха не зможе відкладати яйця. Або ж замініть верхній шар ґрунту на більш сухий, стерилізований. Іноді достатньо кілька разів просочити землю світло-рожевим розчином марганцівки. Обробки листя народними засобами, як-от спиртом чи мильним розчином, зазвичай не надто ефективні. З готових засобів захисту можна скористатись Актарою, Актеліком чи іншими інсектицидами. Але зазвичай комарик не завдає настільки сильної шкоди, щоб вдаватись до хімічних засобів. Достатньо створити несприятливі умови існування — і він зникне. До речі, для відлову комах зарадить і липка стрічка-пастка від мух.

ПРОФІЛАКТИКА

Рослини поливають лише тоді, коли підсохне верхній шар ґрунту. Розсаду тримають подалі від вазонів, на яких уже оселився грибний комарик. У таких вазонах за необхідності міняють землю. Суміш для розсади перед посівом насіння просіюють, аби в ній не містилась неперегнила органіка. Використовують лише стерилізовані субстрати. Своєчасно видаляють відмерлі частини рослин у горщиках. Припиняють підживлення чайною заваркою, кавовою гущею, м’ясною водою тощо. Стежать, щоб у приміщенні не було харчових відходів і продуктів, що зіпсувались. Забезпечують хорошу циркуляцію повітря в кімнатах. Вазони і ґрунт для рослин купують лише в перевірених місцях.

Важливо! Грибного комарика не слід плутати з плодовою мухою дрозофілою.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.